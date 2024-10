Addio Roma se resta Juric, Hummels firma in Serie A

La Roma giocherà questa sera contro la Fiorentina di Palladino, ma in queste ore ci sono delle indiscrezioni che riguardano Hummels.

Dopo aver battuto la Dinamo Kiev in Europa League con il rigore realizzato da Artem Dovbyk, la Roma è chiamata da un’altra gara molto importante. I giallorossi, infatti, questa sera scenderanno in campo contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

I capitolini, di fatto, hanno l’assoluto obbligo di vincere contro il team viola, visto che non possono perdere più terreno dal quarto posto. La Roma, infatti, ha adesso ben sei punti di svantaggio dal terzetto formato da Juve, Udinese ed Atalanta.

Ivan Juric, proprio per questo match così delicato, avrà a disposizione Paulo Dybala sin dal primo minuto. Mentre, come ribadito dallo stesso tecnico croato nella conferenza stampa di ieri, Hummels non giocherà per scelta tecnica. Nel frattempo, però, ci sono delle indiscrezioni di calciomercato che riguardano proprio il centrale tedesco.

Calciomercato Roma, il Como potrebbe fiondarsi di nuovo su Hummels: ecco gli ultimi aggiornamenti

Il Como guidato dal tecnico spagnolo Cesc Fabregas, dopo l’interesse della scorsa estate, starebbe monitorando l’evolversi della situazione che riguarda Hummels. Se Ivan Juric dovesse restare alla guida della Roma, di fatto, l’ex Borussia Dortmund potrebbe già dire addio ai colori giallorossi.

Nelle prossime settimane, dunque, ci potrebbero delle novità sul futuro di Hummels, anche se al momento non c’è nessuna trattativa con il Como. Quest’ultimo, però, vorrebbe prendere anche il sostituto di Varane.