Allarme fragoroso prima di Inter-Juve: nuovo problema muscolare

Con ogni probabilità sarà costretto a saltare (almeno dall’inizio) la super sfida del ‘Meazza’ che opporrà la Juventus all’Inter. Ecco tutti i dettagli

L’attesa sta per finire. Luci a San Siro per il fischio d’inizio di Inter-Juventus, gara clou di una giornata di campionato che potrebbe pesare come un macigno nell’economia della corsa Scudetto. Desiderosi di rispondere al Napoli capolista – vittorioso anche contro il Lecce – nerazzurri e bianconeri si trovano già ad assumere le vesti di inseguitori. E il rischio di rimanere scottati è molto alto.

Entrambe le formazioni si presentino al derby d’Italia visibilmente incerottate e non al top della forma. Gli impegni con le Nazionali e in Champions League stanno lasciando evidenti strascichi. Ne sa qualcosa la Juventus, orfana ancora di Teun Koopmeiners e di Nico Gonzalez, oltre che di Douglas Luiz e di Bremer, la cui stagione è ormai finita. Sempre in difesa, però, Thiago Motta dovrebbe fare i conti con un altro problema di non poco conto. Sebbene sia stato regolarmente convocato in vista della trasferta di Milano, Federico Gatti potrebbe non partire dall’inizio. Stando a quanto riportato da Giovanni Albanese, infatti, il tecnico della ‘Vecchia Signora’ dovrebbe nuovamente affidarsi alla coppia di centrali costituita da Danilo e Kalulu.

Inter-Juventus, problema muscolare per Gatti: le ultime

Secondo il giornalista Michele De Blasis, Gatti sarebbe alle prese con una noia muscolare. Lo stesso problema del quale aveva parlato anche Luciano Spalletti tre settimane fa. Da qui la scelta di Thiago Motta di lasciare in panchina il suo difensore anche nei minuti finali della sfida contro lo Stoccarda, quando sotto di un uomo il tecnico bianconero gettò nella mischia il giovane Rouhi, facendo storcere il naso a molti.

Il problema muscolare accusato da Gatti, dunque, obbliga Motta ad allargare il ventaglio di rotazioni includendovi Danilo, che fino a pochi giorni fa era stato impiegato con il contagocce. Stando così le cose, la presenza del centrale italiano in occasione del derby d’Italia è assolutamente in discussione: le prossime ore saranno decisive per capire se effettivamente il capitano della Juventus nelle prime uscite di campionato sarà costretto a dare forfait.