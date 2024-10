Caos Roma, DAZN: gesto choc dei senatori

Gesto choc dei senatori, la ricostruzione di Dazn infiamma e complica ancora di più il momento di Juric dopo Fiorentina-Roma.

In una serata in cui l’immagine dell’invasione di campo da parte di un bellissimo gatto è tra quelle in grado di sorprendere meno, si comprende bene come sia davvero successo di tutto nel corso di Fiorentina-Roma. Non basti il fatto che la Roma fosse sotto di due gol già prima del ventesimo, né tantomeno che tra i migliori in campo per la Viola ci sia stato quell’Edoardo Bove quasi scaricato a fine calciomercato.

Il risultato, poco dopo anche l’entrata di Hummels in campo e l’espulsione di Mario Hermoso, parla chiaro, con un 5 a 1 frutto anche di disattenzioni ed errori grossolani da parte di chi avrebbe dovuto rappresentare le fondamenta di questa squadra. Proprio il difensore tedesco, reo dell’autogol ma certamente non presente sul banco degli imputati, è stato protagonista di uno sfortunato autogol, poco dopo l’uscita dal campo per doppio giallo da parte del collega di reparto spagnolo.

Una serata in cui la Roma, insomma, pare davvero aver toccato il fondo e durante la quale si segnala anche l’atteggiamento di alcuni giocatori sostituiti, sicuramente singolare. Come riferito da Dazn, infatti, dopo l’intervallo giocatori come Mancini e Cristante sono rimasti negli spogliatoi, senza fare rientro su una panchina saldamente occupata, invece, da Paulo Dybala anche dopo il cambio.

Ad essere nominato dalla bordocampista Dazn anche Angelino, che è stato, però, inquadrato insieme agli altri compagni di squadra alle spalle di Juric, quando il risultato e la partita erano ormai belli che compromessi.