Dal Milan alla Roma: firma a gennaio e Conte avvisato | ASRL

La Roma ha deciso di accelerare sul calciomercato di gennaio, nuovo intreccio con Milan e Napoli

Il disastroso avvio di stagione, con tanto di esonero di Daniele De Rossi dopo appena quattro giornate di campionato, a condotto la Roma al decimo posto in classifica con appena 10 punti e fuori dai primi otto posti nel mega girone di Europa League. Dopo le prime vittorie contro Udinese e Venezia, Ivan Juric non è più riuscito a vincere in campionato, generando anche molti dubbi a livello tattico e comunicativo.

Anche per questo, la partita di questa sera contro la Fiorentina assume già i crismi dell’ultima spiaggia, sia per le ambizioni Champions League dei giallorossi, sia per il futuro di Ivan Juric, che potrebbe saltare in caso di sconfitta in terra toscana. Come raccontato nelle scorse ore, l’ipotesi di un ritorno di De Rossi non è così scontata, anzi, come testimoniano i recenti contatti tra la famiglia Friedkin e Roberto Mancini, appena esonerato dalla federazione araba. Una soluzione che potrebbe prendere ancora maggior rilevanza nel caso in cui dovesse essere raggiunta un’intesa per la rescissione di DDR.

Calciomercato Roma, Milan e Napoli fanno sul serio

Le indiscrezioni riguardanti la panchina non sono tuttavia le uniche a tenere banco in casa giallorossa. Se la stagione è iniziata nel peggiore dei modi, infatti, molte responsabilità vanno ascritte anche ai giocatori e alla dirigenza che ha costruito una rosa incompleta e non all’altezza. Reso meno autonomo dall’ingombrante presenza di Lina Souloukou, Florent Ghisolfi a gennaio sarà chiamato a dare prova di sé agendo con maggiore autonomia. Dopo i discussi acquisti di Dahl, Saud e Le Fée, il prossimo calciomercato rappresenterà un banco di prova importante per il dirigente francese.

A prescindere da chi ci sarà sulla panchina romanista a inizio 2025, la Roma ha sicuramente bisogno di un esterno destro più affidabile rispetto a quelli attualmente in rosa e di un vice Artem Dovbyk più credibile rispetto ad Eldor Shomurodov, che anche contro la Dinamo Kiev ha dimostrato di non essere all’altezza, divorandosi un gol clamoroso. Per quanto riguarda la fascia, le ultime indiscrezioni raccolte da Asromalive.it non fanno ben sperare su uno degli obiettivi giallorossi. Come se non bastasse la concorrenza dell’Inter, infatti, anche Milan e Napoli stanno seguendo con estrema attenzione la situazione di Devyne Rensch. In scadenza il 30 giugno del 2025, il terzino 21enne non ha ancora rinnovato con l’Ajax e per questo il suo nome è appetibile per diverse big. A differenza delle altre squadre in corsa, tuttavia, la Roma potrebbe decidere di anticipare tutti, presentando un’offerta a gennaio.