Esonero di Juric e ritorno De Rossi: cosa sta succedendo

Esonero Juric e ritorno De Rossi, ecco gli ultimi aggiornamenti dopo Fiorentina-Roma. Sta succedendo di tutto.

La Roma continua a navigare in acque turbolente dopo l’umiliante sconfitta per 5-1 subita dalla Fiorentina, che ha messo in luce fragilità difensive e confusione tattica. Con una difesa incapace di reggere la pressione, e una gestione tecnica sotto scrutinio, questa disfatta rappresenta solo l’ultimo episodio di una crisi più profonda. L’allenatore Juric, già sotto osservazione, rischia ora di perdere il sostegno della società e della tifoseria, che vedono la squadra lontana dalle posizioni di vertice e incapace di reagire di fronte alle avversità.

I problemi della Roma non si limitano alle difficoltà difensive, evidenziate dai gravi errori di Hermoso e Hummels, che hanno causato rispettivamente un’espulsione e un autogol. La squadra manca anche di fluidità e concretezza offensiva, nonostante i tentativi di Kean e Bove di tenere alto il morale. L’assenza di coesione e di un piano di gioco solido sembrano alimentare la frustrazione tra i giocatori e i tifosi, già critici verso le scelte della dirigenza.

Esonero Juric, non c’è solo il ritorno di De Rossi: tutti i nomi

Sul fronte societario, i Friedkin sono sotto pressione per una gestione del club che molti tifosi ritengono insufficiente per un progetto ambizioso. I recenti risultati hanno innescato un clima di tensione, con l’ombra di un possibile cambio in panchina se Juric non dovesse riuscire a invertire rapidamente la rotta.

Questa situazione critica lascia i tifosi in attesa di risposte concrete, mentre la squadra deve affrontare una serie di partite decisive per evitare di sprofondare ulteriormente in classifica. Le prossime ore potrebbero fornire nuove e preziose indicazioni: il ritorno di Daniele De Rossi non è da escludersi, anche alla luce del fatto che lo storico numero 16 sia ancora sotto contratto con la Roma.

I Friedkin, intanto, monitorano anche altri scenari e nomi, con alcuni allenatori che sarebbero stati preallertati anche prima di Firenze. Tra questi Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Seguiranno aggiornamenti, con l’esonero di Juric che risulta come scenario sempre più probabile.