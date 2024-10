Fiorentina-Roma, Juric sul futuro: “Buttato tutto nel cesso”

Fiorentina-Roma, le parole di Juric sono una sentenza: “Abbiamo buttato tutto nel cesso”. Ecco l’annuncio dopo la sconfitta per 5 a 1.

“Stasera abbiamo sbagliato tutto. Per sette gare siamo stati concentrati e fatto bene: stasera non me lo aspettavo, ma sembrava avessimo dimenticato tutto quanto fatto in questi quaranta giorni di lavoro. Stasera davvero abbiamo sbagliato tutto. Sono rimasto molto male, ho visto poca concentrazione e attenzione. Atteggiamento difensivo non mi è piaciuto, ho fatto il doppio cambio per dare una scossa ma anche per motivi tecnici. Stasera tutta la squadra ha sbagliato, abbiamo poche scuse e poche cose da dire”.

“Penso che una squadra che prende solo cinque goal in sette gare e subisce pochi tiri, vuol dire che ce la fa alla grande. Oggi abbiamo preso dei goal ridicoli: se in sette gare facciamo sempre bene, con giocatori che hanno delle caratteristiche di un determinato tipo, significa che non sono stati concentrati. Anche all’Atalanta capitano gare del genere, meglio che sia successo oggi. Dobbiamo ripartire come prima e migliorare”.

“Sapete come è il calcio, in quaranta giorni abbiamo fatto un grandissimo lavoro e oggi abbiamo buttato tutto nel cesso: avevo visti giocatori giovani crescere e i più grandi che tornavano ai vecchi livelli di un tempo. Oggi abbiamo buttato tutto nel cesso, mentre prima stavamo facendo bene. Non me lo aspettavo”.

“Io penso che il gruppo di giocatori non è molto ampio. Tutti devono essere coinvolti e stare sul pezzo. Non devo mandare segnali, io guardo le prestazioni e scelgo in base alle prestazioni e agli allenamenti che vedo. Cristante ci dà equilibrio, ma oggi ha fatto una brutta partita. Non possiamo permetterci di perdere giocatori, dobbiamo dare il massimo tutti quanti”.