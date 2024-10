Partita sospesa, UFFICIALE: si rigiocherà dall’inizio

Partita sospesa, UFFICIALE. Ancora una volta l’esito finale di un incontro di calcio è stato determinato dalle decisioni di un giudice.

E’ accaduto ancora una volta e non è facile immaginare che non sarà nemmeno l’ultima. Cambiano i campi da gioco, variano di volta in volta i campionati interessati e le relative categorie. Ciò che non si riesce ad eliminare sono le decisioni di un giudice che regolarmente, e non certo per sue responsabilità, scavalca il campo ed il risultato in esso maturato.

Questa volta ‘il tutto’ è avvenuto il 19 settembre scorso a Vimodrone dove si sono affrontate le formazioni del Real Milano di Vimodrone e del Luciano Manara di Barzanò, in una gara valevole per la categoria Juniores Elite. Come riferito da primalamartesana.it la gara era sta sospesa dell’arbitro in pieno recupero, ma con ancora quatto minuti da giocare, perché i capitani delle due formazioni avevano deciso di imboccare la strada degli spogliatoi per timore che in campo potesse scatenarsi una rissa. In quel momento la formazione ospite del Luciano Manara conduceva per 2- 4. Per tale comportamento il giudice sportivo aveva deciso la sconfitta a tavolino per entrambe le formazioni comminando loro, inoltre, una multa di 100 euro.

Partita sospesa, UFFICIALE. si rigioca

Le due società hanno impugnato la sentenza. Ma con una sostanziale differenza. La formazione del Luciano Manara, in vantaggio per 2-4, chiedeva che la gara riprendesse dal momento in cui si era interrotta. Il Real Milano chiedeva invece la ripetizione della gara.

Ed il Real Milano è stato ‘accontentato’, poiché la gara si ripeterà. Integralmente e questo doppio che è stato ascoltato l’arbitro della gara. La Corte Sportiva ha così deciso: “Le ragioni (della sospensione, ndr) non possono ricondursi al rifiuto delle due squadre di proseguire l’incontro, quanto piuttosto alla decisione unilaterale dell’arbitro di sospendere la partita per la situazione di tensione venutasi a creare in campi negli ultimi minuti di gara“.