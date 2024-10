Provvedimento UFFICIALE: niente big match, c’è il rinvio

Provvedimento UFFICIALE. Era nell’aria e pertanto non sorprende più di tanto. Rimane, però, tutto il rammarico per il rinvio della gara.

L’autunno è entrato ufficialmente da qualche settimana e da qualche settimana i suoi effetti, devastanti, si stanno facendo sentire su buona parte dell’Italia. L’evento meteorologico estremo sta diventando sempre più un distruttivo ed abituale ‘compagno di viaggio’ di intere popolazioni. Una compagnia di cui farebbero, e faremmo, volentieri a meno.

Il maltempo continua ad essere fonte di enorme preoccupazione in diverse zone della penisola. Anche lo sport paga un pesante dazio ed anche questo fine settimana dovrà necessariamente, inevitabilmente vedere pesantemente ridotta l’attività agonistica. Da questo punto di vista il calcio è sempre in prima fila. Le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno reso impraticabili gran parte dei campi di calcio e le previsioni in vista delle prossime ore non promettono miglioramenti.

Provvedimento UFFICIALE: numerose le gare rinviate

Anzi, come puntualmente annunciato da tuttocampo.it, l’aggiornamento presentato da ARPAL Liguria, ovvero l’Agenzia Regionale per le Politiche del Lavoro, fa sapere che l’Allerta Meteo Arancione, prevista fino alle 15.00 per la giornata di ieri, sabato 26 ottobre, è stata prolungata fino alle ore 14.00 di oggi. Inevitabili numerosi rinvii.

La Lega Nazionale Dilettanti Liguria ha reso noto che in caso di Allerta Arancione: “Sono da considerarsi rinviate d’ufficio le gare dell’attività di base che devono essere disputate in zone interessate dal livello di allerta “Arancione” – qualora l’allerta cessasse nel corso del pomeriggio, va considerata rinviata d’ufficio, comunque, tutta l’attività pomeridiana”. Per quanto riguarda le gare in programma oggi pomeriggio le decisioni verranno prese nelle prossime ore. Possibile dunque che si verifichino slittamenti o rinvii, così come non è da escludere che alcune gare possano regolare svolgimento.