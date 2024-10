Roma, addio anticipato: niente rinnovo e cessione immediata

Contro la Fiorentina, la Roma ha bisogno di una vittoria per non perdere terreno dalla zona Champions, ma anche il calciomercato sarà fondamentale

Dopo la striminzita e poco convincente vittoria in Europa League contro la Dinamo Kiev, la Roma spera di tornare al successo anche in campionato dopo aver raccolto un punto, con un solo gol segnato, nelle ultime due giornate. L’impresa in casa della Fiorentina non sarà certo facile, ma, e lo scriviamo quasi con pudore, le vittorie di Torino e Udinese costringono i giallorossi a tornare dalla Toscana con il bottino pieno per non perdere ulteriore terreno dalle zone altre in classifica. Per avere un’idea di quanto sia critica la situazione dei giallorossi, basti pensare che anche in caso di vittoria questa sera la posizione in graduatoria potrebbe migliorare di un solo posto.

Alla sfida dell’Artemio Franchi non parteciperà Stepahn El Shaarawy, ancora alle prese con lo stiramento al polpaccio rimediato nei primi minuti della sfida contro il Monza. Un’assenza che, a meno di stravolgimenti dell’ultima ora, costringerà Ivan Juric a riproporre il fischiatissmo Nicola Zalewski come titolare, se vorrà perseverare nella scelta di utilizzare Angelino come braccetto di sinistra della difesa a tre.

Calciomercato Roma, El Shaarawy e Zalewski: addio anticipato

Entrambi i giocatori sopra citati hanno il contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 e, almeno allo stato attuale dell’arte, non ci nono novità sostanziali sulle trattative di rinnovo. Il futuro dei due esterni nella Capitale resta così in bilico anche perché, prima del calciomercato di gennaio, ci sarà il rientro a pieno regime di Alexis Saelemaekers. Qualora dovesse permanere lo stallo tra club e giocatori, non è dunque peregrino ipotizzare l’addio anticipato di almeno uno dei due calciatori in scadenza.

Sul nazionale polacco, come è noto, non si arrestano le voci dalla Turchia su Besiktas e Galatasaray, mentre in Italia si è sempre parlato di Fiorentina, all’interno di uno scambio con Fabiano Parisi e di Monza. Per El Shaarawy, invece, bisogna fare attenzione soprattutto alle offerte provenienti dall’Arabia, mentre in passato si era parlato di un possibile approdo all’Atalanta. Nel caso in cui dovesse veramente arrivare a scadenza, il ‘Faraone’ potrebbe tuttavia diventare appetibile per diverse squadre italiane. Staremo a vedere.