70 milioni per Yildiz: la Juve ha detto sì

La Juventus ha deciso, 70 milioni e addio Yildiz: gli ultimi aggiornamenti sul 10 bianconero dopo la splendida doppietta contro l’Inter.

Nel recente match tra Inter e Juventus, Kenan Yildiz ha mostrato una performance incisiva, confermando il suo ruolo di giovane promessa nella squadra di Thiago Motta. La sua crescita esponenziale lo ha reso uno dei protagonisti di questa fase iniziale di stagione, attirando l’attenzione di diversi club, tra cui l’Aston Villa, interessato a potenziare la propria linea offensiva con nuovi talenti per il resto della stagione.

Il direttore sportivo Monchi, sempre attento ai giovani di prospettiva, è fortemente interessato a portarlo in Premier League e offrire al tecnico Unai Emery una risorsa versatile, capace di adattarsi a vari ruoli offensivi. Yildiz, già noto nel campionato italiano come uno dei talenti emergenti più promettenti, ha avuto finalmente l’opportunità di brillare sotto la guida di Motta, che lo ha integrato nel progetto tecnico juventino con maggiore continuità rispetto alla gestione Allegri.

Yildiz brilla e fa ricca la Juventus: 70 milioni per l’addio

In più, il diciannovenne si è distinto anche in campo internazionale, collezionando 16 presenze con la nazionale turca, a testimonianza di una crescita costante e di un ruolo ormai consolidato anche a livello internazionale.

Per l’Aston Villa, l’opzione Yildiz rappresenta una soluzione ideale, sebbene valutino anche alternative come Ferran Torres del Barcellona, che comporterebbe un investimento minore. La Juventus, d’altro canto, potrebbe cogliere l’occasione per migliorare le proprie finanze, reinvestendo in nuovi talenti. Tuttavia, resta da vedere se l’Aston Villa sarà disposto a raggiungere la cifra richiesta e assicurarsi così uno dei giovani più interessanti del panorama europeo.

Secondo quanto riportato da CaughtOffside, infatti, a Torino avrebbero fissato il prezzo per un’eventuale cessione del talento turco: una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro. Questo range riflette sia il valore che Yildiz ha guadagnato in campo sia l’importanza che potrebbe avere per il club inglese, che punta su un potenziale investimento a lungo termine.