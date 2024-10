Accordo con la clausola: esonero e via libera Allegri

Esonero e via libera Allegri, c’è l’accordo con a clausola che si intreccia anche con il complicatissimo momento della Roma di Juric.

In casa Roma, il futuro di Ivan Juric sulla panchina sembra sempre più incerto. Dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina, i tifosi hanno manifestato apertamente il loro dissenso, e la posizione del tecnico croato vacilla. La dirigenza ha avviato le riflessioni sul suo futuro e pareva aver iniziato a prendere in considerazione un possibile ritorno di Daniele De Rossi, già esonerato dopo un inizio di stagione complicato.

De Rossi, molto amato dai tifosi, pareva eventualmente poter tornare affiancato da Claudio Ranieri, una figura familiare per la squadra e la tifoseria. Questa opzione, particolarmente apprezzata dal pubblico, si era affiancata ad altre ipotesi meno probabili come Mancini e Allegri. Giusto, però, parlare al passato, dal momento che nella turbolenta mattinata del post Firenze, la società giallorossa parrebbe aver voluto confermare la posizione di Ivan Juric, evitando nuovi scossoni e cambiamenti in panchina.

Sostituto ten Hag con la clausola: Amorim ‘libera’ Allegri

Una presa di posizione che potrebbe essere letta anche nell’ottica di non assecondare uno spogliatoio intristito e alle prese con il fresco esonero di Daniele De Rossi, evidentemente non ancora digerito. Lo aveva ben restituito anche l’annuncio di capitan Lorenzo Pellegrini nei meandri del Franchi, parlando di un cambio in panchina certamente non richiesto o voluto dalla squadra.

Intanto, la situazione di incertezza in casa Roma potrebbe ben intrecciarsi con altri scenari europei, fino a questo momento in grado di tenere elevata l’attenzione presso altre latitudini. Quella odierna, infatti, è stata anche la giornata dell’esonero di Erik ten Hag da parte del Manchester United, dopo una serie di risultati insoddisfacenti che si protraeva da fin troppo tempo.

Il club, sotto pressione per ritrovare la propria identità e competitività, ha subito iniziato la ricerca di un nuovo allenatore, esplorando diverse opzioni per una figura esperta e autorevole. Tra i principali candidati per la sostituzione di ten Hag c’è Ruben Amorim, attuale tecnico dello Sporting Lisbona, che avrebbe già manifestato il proprio interesse ad accettare la proposta del Manchester United. I due club stanno ora negoziando la clausola di rescissione, pari a circa 10 milioni di euro. Questo approccio anticipa un accordo in corso, con Amorim pronto a trasferirsi in Premier League se le parti trovassero un’intesa, come riferisce il giornalista Ben Jacobs.

Una situazione in pieno divenire e che, per certi versi, potrebbe intrecciarsi anche con il mondo Roma, dove, tra i vari, era stato fatto anche il nome di Massimiliano Allegri in caso di esonero di Ivan Juric. L’ex Juventus stuzzicava anche le idee del mondo dei Red Devils dove, in caso di conferma dello scenario Amorim, il nome del toscano potrebbe ben presto essere cancellato.