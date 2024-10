Crisi Roma senza fine, ribaltone Ghisolfi

In casa Roma, dopo il bruttissimo ko di ieri della Fiorentina, bisogna registrare un ribaltone che riguarda anche Florent Ghisolfi.

Dopo la vittoria della Roma in Europa League di giovedì scorso contro l’Europa League, di fatto, nessuno si aspettava il tracollo visto ieri all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. I giallorossi, infatti, hanno perso per ben 5-1 contro gli uomini agli ordini di Raffaele Palladino.

La Roma, di fatto, ha rischiato anche di subire una sconfitta ancora più pesante, vista anche l’espulsione al 65′ di Mario Hermoso. Proprio a seguito di questo ko con la Fiorentina, il team giallorosso è adesso undicesimo in classifica con sei punti di svantaggio dalla zona Champions League.

Tuttavia, paradossalmente, la distanza dal quarto posto non è il problema principale di queste ore della Roma. Basti pensare che è davvero vicinissimo un altro avvicendamento in panchina, visto che il destino di Ivan Juric sembra segnato. Nel frattempo, però, bisogna registrare un ‘viaggio annullato’ di Florent Ghisolfi a Parigi.

Roma, annullato il volo di Ghisolfi per Parigi per assistere alla cerimonia del Pallone d’Oro

Il direttore sportivo giallorosso, infatti, doveva volare in mattinata alla volta della Capitale francese per affiancare Hummels e Dovbyk (che sono tra i 50 giocatori nominati per la vittoria del Pallone d’Oro) alle cerimonia per l’assegnazione per il massimo trofeo per un calciatore. Tuttavia, proprio in questi minuti, è arrivata la notizia del cambio di programma di Florent Ghisolfi.

Questo, di fatto, è un ulteriore segnale del momento delicato che sta vivendo la Roma. Nelle prossime ore, molto probabilmente, ci saranno infatti delle notizie molto importanti sull’esonero di Ivan Juric.