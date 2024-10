Esonero Juric, caos a Trigoria: decisione UFFICIALE

L’esonero di Juric inizia a prendere corpo dalle parti di Trigoria: c’è una decisione ufficiale appena arrivata che lascia poco spazio alle interpretazioni

Il tecnico croato è finito sul banco degli imputati dopo la pesantissima sconfitta con la Fiorentina. La sua panchina già scricchiolava da tempo e ora rischia di essere arrivato davvero al capolinea. Intanto cambia l’orario dell’allenamento.

La Roma è crollata sotto i colpi della Viola nella trasferta di ieri sera. Un 5-1 pesantissimo che nemmeno i più pessimisti potevano immaginare, contro una buona squadra ma non un top team come la Fiorentina. La squadra di Juric non è praticamente scesa in campo, a suon di errori tecnici e svogliatezza, il tutto abbinato ad un’organizzazione tattica assente.

Mancini e il tecnico croato avrebbero litigato in modo veemente durante l’intervallo, mentre Cristante è stato sostituito durante il primo tempo. Entrambi non sono rientrati in panchina nella ripresa, non assistendo al resto del match. L’ambiente si fa sempre più infuocato e ora si attende solo una presa di decisione della società, con l’esonero dell’ex Torino che potrebbe diventare realtà a breve.

La Roma sposta l’allenamento alle 14: salta la seduta delle 12, Juric verso l’esonero?

Intanto in questi minuti si è deciso di spostare l’allenamento della Roma al pomeriggio. Inizialmente lo staff di Juric aveva stabilito l’inizio della sessione per le ore 12, mentre adesso il tutto è stato posticipato alle 14. Un paio d’ore di margine che potrebbe riportare alla mente quanto successo con De Rossi poco più di un mese fa.

Resta da capire chi potrebbe prendere il posto di Juric prima della delicata sfida di giovedì sera contro il Torino, nel turno infrasettimanale di Serie A. Non c’è molto tempo per preparare il match e per questo l’avvicendamento dovrebbe avvenire in questi minuti, per dar modo all’eventuale nuovo staff di raggiungere Trigoria e mettersi al lavoro. Per ora non ci sono nomi certi, con i soliti profili di Mancini, De Rossi, Ranieri e Terzic che continuano a circolare in orbita giallorossa.

Live 12:40 – La squadra avrebbe chiesto ed ottenuto di allenarsi immediatamente, visto che i giocatori avevano già raggiunto tutti Trigoria e non volevano attendere le ore 14. A dirigere la seduta sarà ancora Ivan Juric con il suo staff. A confermarlo è stato anche Angelo Mangiante sul proprio profilo X.