Esonero Juric, prende quota anche Sarri

Esonero Juric. Sembra ormai soltanto questione di tempo. Il tempo di emettere una sentenza già scritta. La Roma pronta ad un nuovo cambio.

Era già tutto previsto da un canovaccio nemmeno tanto originale. La commedia degli errori, e degli orrori, giallorossi ha avuto inizio un istante dopo lo ‘scriteriato’ esonero di Daniele De Rossi.

La Roma non stava certo viaggiando a gonfie vele ma dopo ‘soltanto’ quattro giornate si è buttato via un progetto nato ‘soltanto qualche settimana prima. Da quel momento è iniziata una lunga agonia. I tifosi della Roma avvelenati contro dirigenza e proprietà che, in sostituzione dell’ex Capitan Futuro, hanno pensato bene di chiamare Ivan Juric. Il tecnico croato, appena terminata la sua stagione alla guida del Torino, non è mai veramente ‘atterrato’ nella capitale. In queste, poche, settimane è parso come un corpo estraneo. Mai entrato in sintonia con un ambiente troppo fortemente legato al recentissimo passato.

Esonero Juric: chi dopo il croato, Maurizio Sarri?

Un amore mai nato ed un rapporto che, dopo la disfatta di Firenze, attende soltanto l’esito più scontato: l’esonero di Ivan Juric. Ma chi dopo l’ex tecnico del Toro?

I nomi e le ipotesi più o meno possibili e fantasiose non mancano. L’Agenzia di scommesse GoldBet ha provato a dare una risposta che si basa sulla nota concretezza dei numeri. La domanda è diretta:. chi sarà il nuovo tecnico della Roma? E tra i nomi presenti c’è anche chi non ti aspetti. Il nome più gettonato, quasi invocato dal popolo giallorosso, è quello di Daniele De Rossi, quotato a 1.75. Il nome nuovo, non prevedibile, e che invece sta risalendo velocemente, porta all’ex tecnico di Juventus e Lazio, Maurizio Sarri. Qualche giorno fa la sua quota era in doppia cifra, 10, mentre in queste ore il tecnico toscano è dato a 6. La Roma giallorossa brucia di appassionata attesa come ai tempi di Nerone e tutto può accadere nel volgere di poche ore.

I tifosi della Roma sperano soltanto che la commedia degli errori, e degli orrori, veda presto calare il sipario.