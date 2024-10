Follie per Yildiz, Juve avvisata: cessione lampo e nuovo campionato

Assoluto protagonista della super sfida contro l’Inter, Kenan Yildiz si sta prendendo le luci dei riflettori anche per le ultime indiscrezioni che lo vedono protagonista

Il suo ingresso in campo ha letteralmente spaccato la partita, permettendo alla Juventus di riacciuffare con la forza della disperazione una gara che sembrava ormai scivolare via verso il suo naturale epilogo. Arma letale a gara in corso, Kenan Yildiz si è letteralmente preso la squadra sulle spalle, depositando al Meazza in rete due palloni dal peso specifico non indifferente.

L’attaccante turco, a cui Thiago Motta aveva inizialmente preferito Weah, ha prima confezionato la rete che ha aperto la gara, puntando con uno contro uno ipnotico il malcapitato Dumfries prima di depositare in rete un sinistro chirurgico, e poi ha riacciuffato l’Inter con una conclusione da attaccante vero. La linguaccia alla Del Piero al momento dell’esultanza al definitivo 4-4 ne è stata una conseguenza per certi aspetti inevitabile. Benché non avesse convinto in tutte le apparizioni stagionali, dunque, Yildiz ha risposto presente con la classe e la qualità dei grandi calciatori. Lampi da fuoriclasse che – come prevedibile – hanno rapidamente fatto il giro dell’Europa, contribuendo a rinverdire l’interessamento dei tanti club da tempo sulle sue tracce. Tra questi, occhio soprattutto alle sirene dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, sondaggi da parte di Arsenal e Liverpool per Yildiz

Secondo quanto evidenziato da CaughtOffside, infatti, ad effettuare sondaggi esplorativi per capire eventuali margini di manovra sarebbe stati Arsenal e Liverpool. Del resto non è la prima volta che il numero 10 della Juventus viene accostato a questi giganti della Premier League. In tempi e in modi diversi, infatti, sirene d’Oltremanica avevano fatto capolino anche prima che il classe ‘2005 apponesse la sua firma al rinnovo con la Juventus fino al 2029.

Con il futuro di Salah nuovamente in discussione, infatti, i Reds sono alla ricerca di un nuovo jolly con cui rivitalizzare un reparto offensivo che comunque in questa stagione sta offrendo garanzie di un certo tipo. D’altro canto anche l’Arsenal sta vagliando la possibilità di affondare il colpo per Yildiz nel caso in cui si materializzassero le condizioni propizie. In tutto questo, la posizione della Juventus è assolutamente inamovibile: la ‘Vecchia Signora’ ha blindato il suo gioiellino, dandogli la numero 10 e la centralità assoluta nel suo progetto tecnico. Solo un’offerta irrinunciabile potrebbe cambiare le carte in tavola…