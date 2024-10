Repulisti Roma, attacco choc di Alessio Manieri: “Un bugiardo. Devono andare via”

Repulisti Roma, come ogni lunedì sul nostro canale Twitch abbiamo commentato i fatti di ieri sera. E Alessio Manieri ci è andato giù pesante

Il giorno dopo è ancora più brutto, soprattutto pensando a quella che par essere la decisione dei Friedkin di tenere Juric almeno fino a giovedì sera, quando la Roma tornerà in campo contro il Torino.

Le cinque sberle contro la Fiorentina hanno fatto rumore. E hanno lasciato un dolore quasi fisico dentro i tifosi giallorossi. E come ogni lunedì, anche oggi, sul canale Twitch di Asromalive.it, il direttore Daniele Trecca, insieme ai suoi ospiti, ha cercato di analizzare la situazione. E come al solito con noi c’era Alessio Manieri.

Repulisti Roma, ecco cosa si deve fare

Il primo attacco è contro i Friedkin che secondo manieri hanno “distrutto la Roma, loro con Lina Souloukou, che come ultimo danno ha pensato di sostituire De Rossi e metterci Juric, mister nessuno, uno che non ha simpatia, carisma, nulla. Un mister che conosce quel tipo di gioco e fa quello. E detto ciò, non è che “abbiamo sbagliato, chiediamo scusa”. Nessuno ha chiesto scusa ai tifosi della Roma. La cosa che c’è da fare è solo una: chiedere scusa a De Rossi e richiamarlo fino a giugno almeno e magari con Ranieri. Mi dice che cosa c’entrano con la Roma Ghisolfi e Juric. Un mister che fa le facce che si mette a piangere. Ci hai preso in giro, io non lo accetto, hai insultato la mia intelligenza“.

E poi su Paredes, visto sorridere alla fine del match: “Non deve più giocare un minuto. Devi andare via, hai mancato di rispetto ai tifosi della Roma”. E infine: “Mancini, Pellegrini e Cristante inutile che devo dire che devono andare via, è palese. Basta. Inutile sento in giro gente che mi parlano di Mourinho e Bove. Parliamo di quello che si può fare per riprendere questa stagione. L’unica strada è quella di riprendere un allenatore che stai pagando e che i giocatori vogliono, De Rossi”. “Ai giocatori della Roma manca l’anima, manca il cuore, ma manca il manico, dirigenziale e tecnico”. “Via tutti i senatori, questo farei. Ma non si può fare. L’unica cosa è mandare via un allenatore bugiardo, falso, mediocre”.