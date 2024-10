Roma, decisione presa: sarà in panchina contro il Torino

La Roma ha preso la propria decisione sull’allenatore in vista della sfida con il Torino, in programma giovedì sera allo Stadio Olimpico

I giallorossi sono piombati in una crisi tecnica spaventosa, con una posizione in classifica che comincia ad essere preoccupante. I Friedkin devono decidere in fretta il dà farsi per quanto riguarda la panchina. Non sono esclusi colpi di scena.

La sconfitta di Firenze ha assunto proporzioni che nessuno poteva immaginare alla vigilia. La Fiorentina era data in grande forma dopo le vittorie in Conference League e in campionato. Palladino ha messo in piedi una squadra equilibrata e spettacolare e non ha lasciato scampo agli uomini di Juric. Il 5-1 mostra la differenza tra i due club, non tanto per il valore delle due rose, quanto per l’organizzazione generale, sia tecnica che societaria.

Ma lite con Mancini e la sostituzione di Cristante nel primo tempo, hanno segnato un grosso problema per Ivan Juric, alle prese con uno spogliatoio che sta vivendo una crisi di rigetto nei suoi confronti. Andare avanti così è piuttosto complesso e nella mattinata di lunedì si è sparsa la voce di un esonero dell’ex allenatore del Torino.

La Roma ha deciso di confermare Juric: contro il Torino ci sarà ancora lui in panchina, salvo colpi di scena

La seduta di allenamento delle ore 12 era stata spostata alle 14, con l’idea forse di dare il benvenuto ad un nuovo mister. In realtà alla fine questo spostamento non è andato in porto, visto che i giocatori, già arrivati a Trigoria per la seduta, hanno insistito per poter svolgere il proprio lavoro nell’immediato, senza attendere un paio d’ore.

Juric e il suo staff hanno condotto la seduta come sempre, prima in sala video e poi sui campi del centro tecnico Fulvio Bernardini. Secondo le ultime indiscrezioni, al momento non sono previsti scossoni in casa giallorossa. Complice anche il turno infrasettimanale contro il Torino, in programma giovedì sera allo Stadio Olimpico, non ci dovrebbero essere avvicendamenti in panchina. Juric affronterà la sua ex squadra regolarmente, nella speranza di poter ottenere una vittoria scaccia crisi. Nel frattempo si cerca di capire chi potrebbe essere l’eventuale sostituto.