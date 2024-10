Scintille negli spogliatoi tra Juric e la squadra: ecco il nuovo allenatore

Roma, l’avventura di Juric sembra ormai essere giunta ai titoli di coda: confronto acceso negli spogliatoi

Ci si aspettava una reazione d’orgoglio da parte della Roma sul campo della Fiorentina ed invece la compagine di Juric si è letteralmente sciolta come neve al sole. Mal messi in campo, a tratti rinunciatari e privi del mordente necessario per portare a casa punti preziosi, i giallorossi hanno subito una lezione di calcio dai Viola, inanellando la seconda sconfitta consecutiva.

Mai come ieri sera la squadra è parsa non seguire Juric, il cui futuro sulla panchina della Roma è sempre più in discussione. Come evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport’, al triplice fischio l’ambiente negli spogliatoi di Firenze sarebbe divenuto assolutamente elettrico, degenerato dallo scambio acceso di punti di vista tra Juric e la squadra. Se non si può parlare di una vera e proprio lite, poco ci manca. Del resto, il fatto che l’attuale tecnico della Roma abbia ormai perso la bussola dello spogliatoio era stato suggerito anche dal comportamento di Mancini e Cristante che, come sostenuto da DAZN, una volta sostituiti non si sarebbero accomodati in panchina.

Roma, Juric sempre più in discussione: i nomi per la panchina giallorossa

Ora, con l’avventura di Juric sulla panchina della Roma ormai giunta all’autentico punto di non ritorno, si aspettano soltanto le mosse dei Friedkin per capire in che modo potrà cambiare il futuro della guida tecnica giallorossa. Ipotizzare una permanenza in panchina dell’ex allenatore del Torino appare un’operazione estrema. Tuttavia, il ventaglio dei suoi possibili successori è ancora troppo ampio per offrire chiavi di lettura univoche.

A differenza di quanto sostenuto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, lato Roma filtrerebbero smentite sull’ipotesi di un ritorno immediato di Daniele De Rossi. A New York così come i Friedkin, l’ex allenatore della Roma è ancora sotto contratto con il club capitolino, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2027. Allo stato attuale della situazione, però, le mosse della Roma potrebbero indirizzarsi su altri profili. A tal proposito, un nome che circola con sempre più insistenza nelle ultime ore a Trigoria – del quale vi ha parlato anche la redazione di asromalive.it – è quello di Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico dell’Arabia Saudita – per questioni squisitamente burocratiche – faticherebbe a rientrare prima di gennaio a causa di alcuni dettagli burocratici. Sullo sfondo, secondo la Gazzetta dello Sport, resistono le candidature di Allegri, Ranieri e Terzic: in un senso o nell’altro, la definitiva resa dei conti sta per arrivare.