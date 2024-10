UFFICIALE, è stato esonerato: il sostituto è già in città

Arriva una decisione ufficiale che lascia tutti senza parole: c’è l’esonero immediato e il sostituto è già in città per dirigere l’allenamento

La società ha deciso di intervenire dopo l’ultima sconfitta in campionato che ha fatto precipitare la situazione. Così non era possibile andare avanti e dopo varie discussioni l’unica soluzione era il cambio in panchina.

Non c’è solo la Roma in grave crisi in questo momento. Anche una big del calcio europeo sta attraversando un periodo davvero non semplice, frutto di risultati tutt’altro che positivi ormai da diverso tempo. Il Manchester United è stata come al solito tra le squadre che hanno investito di più nel corso dell’ultima campagna acquisti estiva. Tuttavia il club gestito ora da Ineos non è riuscito ad allestire una rosa adeguata alle necessità del tecnico Erik Ten Hag. L’olandese, grande protagonista sulla panchina dell’Ajax, non ha mai trovato la strada giusta e anche nella passata stagione ha portato a casa solo un modesto ottavo posto.

L’inizio di questa Premier League è stato sulla stessa falsariga e se possibile anche peggiore, visto che i Red Evils al momento occupano la quattordicesima posizione in classifica. La sconfitta contro il West Ham nell’ultimo turno, 2-1, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La dirigenza del Man U è intervenuta nella mattinata di lunedì per sollevare dall’incarico il proprio allenatore.

Esonero per Ten Hag: il Manchester United ha già scelto il sostituto

Lo United ha rilasciato un comunicato in cui spiega la propria scelta: “Erik ten Hag è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra maschile. Erik è stato nominato nell’aprile 2022 e ha guidato il club alla vittoria di due trofei nazionali, vincendo la Coppa di Lega nel 2023 e la FA Cup nel 2024. Siamo grati a Erik per tutto ciò che ha fatto durante il suo periodo con noi e gli auguriamo il meglio per il futuro”.

Poi nella seconda parte del comunicato arriva anche l’annuncio sul nuovo allenatore, che traghetterà la squadra nei prossimi giorni:

“Ruud van Nistelrooy assumerà la guida della squadra in qualità di capo allenatore ad interim, supportato dall’attuale staff tecnico, in attesa dell’assunzione di un capo allenatore permanente”.