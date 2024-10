Leao via per 120 milioni: il Milan non ha altra scelta

La situazione riguardante il futuro di Rafa Leao rappresenta una traccia da monitorare con estrema attenzione: come cambiano i piani del Milan

Lasciato in panchina anche nel primo tempo della sfida contro il Napoli, Rafa Leao non rappresenta più il centro nevralgico del progetto tecnico del Milan. Almeno non più nelle idee tattiche di Paulo Fonseca. Alla ricerca di nuovi equilibri, infatti, il tecnico portoghese sta programmaticamente lasciando fuori quello che fino a poche settimane fa era considerata l’indiscussa punta di diamante dello scacchiere tattico rossonero.

Se non si è giunti all’autentico punto di non ritorno, poco ci manca. La poca predisposizione alla fase di non possesso e più in generale un atteggiamento a tratti indolente hanno spinto Fonseca a ritagliare a Leao sempre meno spazio nell’undici titolare. Da qui le voci riguardanti il possibile addio dell’asso portoghese sono ritornate a prendere quota. Improvvise, come le offerte che potrebbero arrivare sul tavolo della dirigenza rossonera per convincere il Milan a privarsi del suo fuoriclasse. Proprio in questa direzione, del resto, si insinuano le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: tris di top club sulle tracce di Leao

Secondo quanto evidenziato da fichajes.net, infatti, Leao sarebbe nuovamente diventato l’oggetto del desiderio di alcuni top club europei. Più nello specifico, Manchester United, Psg e Arsenal avrebbero riannodato i fili del discorso, propiziando contatti importanti per capire eventuali margini di manovra.

La novità sostanziale, però, riguarda il valore dell’offerta che il Milan sarebbe disposta ad accettare. Stando alla fonte sopra citata, infatti, al posto dei 175 milioni della clausola rescissoria, i rossoneri sarebbero pronti a dire sì anche ad una proposta da 120 milioni. Da qui l’interessamento di Psg, Arsenal e Manchester United, che per motivi diversi si sono messi a caccia di profili importanti con cui rinforzare i rispettivi reparti offensivi. Sebbene al momento non siano arrivate offerte concrete – ipotesi da trascurare in ottica invernale – l’ipotesi di un addio tra Leao e il Milan alla fine di questa stagione sembrerebbe dunque configurarsi come una traccia importante da monitorare con attenzione.