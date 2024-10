Lo ‘scambio’ tra bomber trafigge il Milan: gode anche la Juventus

L’intreccio di mercato chiama in causa anche i piani del Milan, a caccia di nuovi innesti con cui puntellare un organico che appare incompleto

Attualmente impegnato nel big match contro il Napoli al quale si è presentato con una formazione fortemente rimaneggiata, il Milan continua ad essere al centro di molte indiscrezioni di mercato. I rossoneri, infatti, oltre a provare a tenere viva la rincorsa agli obiettivi stagionali, stanno continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui rinforzare la rosa.

A tal proposito, tra i reparti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica del ‘Diavolo’, impossibile non menzionare l’attacco. Con Abraham e Morata che fino a questo momento non hanno convinto in termini realizzativi, la sensazione è che nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato la ricerca di un nuovo numero 9 calamiterà l’attenzione degli uomini mercato del Milan. Si insinuano proprio in questa direzione, del resto, le ultime indiscrezioni trapelate dall’Inghilterra che rilanciano il possibile inserimento del ‘Diavolo’ per l’eventuale acquisto di Gyokores. Non si tratta di un profilo banale, visto che quella che porta all’attuale attaccante dello Sporting CP potrebbe rappresentare un’opzione invitante anche per la Juventus, che si sarebbe resa protagonista dei primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Juventus e Inter, effetto domino Gyokeres: così cambia tutto

In un mosaico ancora tutto da comporre, però, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna non possono passare inosservate. Secondo quanto evidenziato da elgoldigital, infatti, sulle tracce di Gyokeres sarebbe improvvisamente piombato anche l’Atletico Madrid. Nonostante l’esosa campagna trasferimenti estiva che ha portato in dote non pochi acquisti per il proprio reparto offensivo, Simeone sarebbe propenso a rimettere tutto in discussione nel caso in cui i suoi attuali attaccanti non dovessero fornire risposte di un certo tipo.

Tra i più criticati c’è proprio quel Sorloth a lungo accostato anche alla Roma, che poi ha deciso di virare su Dovbyk. E così, la possibile cessione dell’attaccante norvegese schiuderebbe le porte all’acquisto di Gyokores, mettendo a posto anche un’altra importante tessera. L’Atletico, infatti, continua a monitorare con molta attenzione Jonathan David, da tempo oggetto del desiderio non solo della Juventus, ma anche dell’Inter. Sostanzialmente, qualora si dovessero creare i presupposti per l’arrivo del centravanti dello Sporting CP a Madrid, difficilmente gli iberici potrebbero affondare il colpo anche per l’attaccante canadese del Lille, agevolando di fatto il compito dei bianconeri che dei nerazzurri. Staremo a vedere cosa succederà.