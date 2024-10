Mancini fuori contro il Torino: decide la società

Mancini fuori contro il Torino: se il giocatore non dovesse scendere in campo giovedì la decisione sarebbe della società. Per Juric è tutto alle spalle

Giovedì sera la Roma torna in campo, contro il Torino, e con Juric ancora in panchina. Sì, almeno per ora la società non ha preso nessuna decisione sul futuro del tecnico che, come sappiamo, rimane comunque in bilico.

Dal ritorno di Daniele De Rossi (con Ranieri come direttore tecnico) a Roberto Mancini: i nomi che circolano con insistenza in questo momento sono appunto questi e non sappiamo oggettivamente come andrà a finire. Certo, dopo i fatti di Firenze, con una lite con Mancini dentro lo spogliatoio – queste le notizie che circolano da due giorni sotto questo aspetto – lasciano presagire di un Juric che ormai ha perso lo spogliatoio, se mai ce lo abbia avuto in mano. Ma Mancini, contro il Torino, ci sarà? La risposta la dà Il Messaggero.

Mancini fuori contro il Torino: sarebbe una decisione della società

Il quotidiano romano, infatti, svela questo: “Da valutare anche la posizione di Mancini dopo la lite. Ma Juric non dà troppo peso a queste cose. Per lui sono cose di ‘campo’ e se Gianluca dovesse partire fuori la decisione sarebbe del club”.

Sì, avete capito bene: qualora Mancini non dovesse essere in campo, o addirittura nemmeno in panchina, l’esclusione dovrebbe essere attribuita solo ed esclusivamente ad una presa di posizione della società giallorossa nei confronti del difensore. Che dopo l’intervallo è stato sostituito e che non ha mai fatto ritorno in campo per il secondo tempo, rimanendo dentro la pancia del Franchi “così com’era successo l’anno scorso” ha risposto ieri a un tifoso all’uscita da Trigoria dopo la seduta pomeridiana. Vedremo come andrà a finire intanto, per domani, ancora la Roma non ha annunciato nessuna conferenza stampa di Juric. E arrivati a questo punto non sappiamo se ci sarà.