Friedkin avvisati: De Rossi ha già risposto

Friedkin avvisati: Daniele De Rossi in vista di un eventuale ritorno ha già risposto. Ecco cosa vuole DDR per sedersi di nuovo sulla panchina della Roma

Fino a giovedì non dovrebbero esserci scossoni. O almeno questo è venuto fuori nel corso delle ultime frenetiche e caldissime ore dentro Trigoria dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina che ha decisamente messo in bilico Juric.

Il tecnico croato che anche oggi dirige l’allenamento al Fulvio Bernardini rimane sulla graticola. Più dentro che fuori, è la sensazione: si gioca tutto giovedì sera contro il Torino all’Olimpico e forse potrebbe anche non bastare per salvare la sua panchina. Dopo i fatti di Firenze anche, difficile che il rapporto tra l’allenatore e al Roma, anche per una evidente spaccatura dentro lo spogliatoio, possa durare a lunga. E, un aggiornamento nel merito, lo ha fato la direttrice di calciomercato.it Eleonora Trotta.

Friedkin avvisati: De Rossi vuole Ranieri

“Juric resta in bilico. L’esonero di De Rossi con la menzogna ha inevitabilmente creato una enorme distanza tra il croato e la squadra che, come raccontato, vuole quindi il ritorno del tecnico romano”. Insomma, il gruppo spingerebbe per un ritorno immediato di DDR, soprattutto perché le ricostruzioni che sono state fatte prima della decisione dei Friedkin di esonerarlo non corrispondevano del tutto al vero.

“Per allenare di nuovo la squadra giallorossa, DDR chiederebbe maggiori garanzie e una figura di riferimento da affiancare a Ghisolfi: da qui il nome di Ranieri come direttore tecnico“. Per un rientro quindi De Rossi vorrebbe una figura che conosca l’ambiente, capace di intuire i momenti e che faccia da collante con la società. Una figura amica e non solo, un conoscitore delle segrete stanze di Trigoria e di tutto quello che gira intorno al mondo giallorosso. Forse nessuno è meglio di Claudio Ranieri in questo momento. Senza dimenticare infine che rimane in corsa anche il nome di Roberto Mancini.