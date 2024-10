Nuovo allenatore UFFICIALE: hanno pagato la clausola e hanno deciso in questo modo. Debutto e addio per il tecnico già nominato

Il nuovo tecnico è durato un paio di giorni in panchina. Domani debutterà e poi saluterà la truppa. Proprio così. E vabbè che nell’annuncio ufficiale veniva messo nero su bianco che era una scelta fatta ad interim, ma forse nessuno si aspettava una presa di posizione così veloce.

Anche perché pagheranno la clausola rescissoria di dieci milioni di euro per prenderlo subito. E per un allenatore non sono mica pochi soldi, anzi. Sono una montagna di soldi ma è evidente che da quelle parti dopo aver preso legnate a destra e sinistra negli ultimi anni vogliano iniziare un ciclo, anche perché, e questo è abbastanza evidente a tutti, gli uomini per fare bene ci sono, eccome. Ma andiamo a vedere qual è stata la scelta del Manchester United per sostituire Ten Hag. No, nemmeno stavolta Massimiliano Allegri tornerà ad allenare.

Nuovo allenatore UFFICIALE: Amorim allo United

“Il Manchester United ha espresso il proprio interesse nell’ingaggiare l’allenatore Ruben Amorim e ha dichiarato di essere pronto a pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di euro”. Questo il comunicato ufficiale dello Sporting Lisbona, che nella serata di oggi quindi, dopo l’impegno della squadra in campionato, chiuderà definitivamente il rapporto con uno dei migliori tecnici in circolazione in Europa, uno di quelli che possono fare la differenza.

Quindi Van Nistelrooy, nominato come detto ad interim, nella serata di domani guiderà la squadra contro il Leicester nella Carabao Cup, poi saluterà la squadra: difficile pensare possa rimanere all’interno dello staff tecnico del nuovo allenatore che prenderà subito possesso della sua nuova squadra e che debutterà contro il Chelsea.