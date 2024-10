Penalizzazione UFFICIALE e classifica stravolta: campionato riaperto

Penalizzazione UFFICIALE e classifica stravolta: il campionato è riaperto. Ennesima bufera in Italia e il verdetto è già arrivato

Ennesima bufera nel calcio italiano. Anche perché la penalizzazione è ufficiale e la sentenza è arrivata poco fa. Un annuncio, da parte della Figc, che di fatto stravolge in maniera importante la classifica del campionato.

Sì, perché parliamo di una penalizzazione di due punti che è stata inflitta alla Ternana, società di Serie C (allenata da Ignazio Abate), che prima di prendersi questi due punti di meno era seconda in classifica in coabitazione con altre tre squadre. Adesso scivola al quinto posto, e nella giornata di sabato in casa contro la Spal dovrà tornare a fare punti, sapendo che potrebbero non bastare per riprendersi la posizione appena abbandonata. Ma perché è stata inflitta questa penalità? Andiamo a leggere insieme il comunicato della Figc.

Penalizzazione UFFICIALE per la Ternana: ecco i motivi

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Ternana Calcio (Girone B di Serie C) con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Il TFN ha inoltre sanzionato con 3 mesi di inibizione Nicola Guida, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio di amministrazione del club”.

Questo il motivo, come si legge sul sito ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio: “La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato versamento, entro il termine del 16 settembre 2024, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di maggio e giugno 2024 riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega”. Insomma, mancati versamenti come successo ad altri club già nel campionato in corso e pure negli anni passati. E anche in questo caso di mezzo ci vanno pure i tifosi, costretti a soffrire sempre anche quando le cose sembrano possano andare bene.