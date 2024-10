Roma, allenatore blindato: arriva la conferma di Mancini

Roma, allenatore blindato: alla fine dell’allenamento di oggi davanti Trigoria ha parlato Mancini con alcuni tifosi. Ecco cos’ha detto

Anche oggi alcuni tifosi della Roma si sono presentati davanti Trigoria per attendere i giocatori giallorossi alla fine dell’allenamento. E così com’era successo nella serata di ieri anche oggi Gianluca Mancini, si è fermato un attimo per firmare autografi e per scattare qualche selfie con chi era davanti che aspettava tutti.

E si è fermato a parlare con quei ragazzi, con quegli uomini, che cercano di capire cosa succede dentro Trigoria. Perché l’amore verso la Roma va oltre: c’è chi sacrifica il lavoro, la famiglia, per stare sulle tribune dell’Olimpico o per seguire i giallorossi in trasferta. Insomma, si cerca tutti insieme di tirarsi fuori da questo momento, in attesa pure di capire quale sarà la decisione della società su Juric che domani mattina alle 12 parlerà in conferenza stampa.

Roma, le parole di Mancini dopo l’allenamento

“Ritorneremo ragazzi, ritorneremo. Anche io mi devo svegliare. Chiunque indossa questa maglia dà sempre il massimo. Squadra e allenatore stessa cosa, fidatevi di noi. Noi siamo solo concentrati sul campo“. Queste le parole del Mancio, uscito alla fine del primo tempo nella sfida di Firenze e mai tornato dentro il rettangolo di gioco per la ripresa.

Giovedì la Roma ospita il Torino, in quella che sembra, anzi che è, una sfida decisiva per il futuro della squadra e anche per il futuro di Juric. Il tecnico rimane in bilico, e sembra non essere seguito dal gruppo. Eppure le parole di Mancini dicono altro. Vedremo se la reazione ci sarà già tra due giorni.