Roma tradita col Bayern Monaco: incontro e firma a parametro zero

In casa Roma, dopo il bruttissimo ko rimediato contro la Fiorentina, bisogna registrare delle novità in sede di calciomercato.

Dopo aver vinto in Europa League contro la Dinamo Kiev, la Roma di Ivan Juric è crollata domenica scorsa all’Artemio Franchi. I giallorossi, infatti, hanno perso per ben 5-1 contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Questa sconfitta, ovviamente, ha portato con sé tantissime polemiche in casa Roma. Basti pensare che il destino di Ivan Juric sembra ormai segnato. Tuttavia, almeno per il momento, il tecnico croato dovrebbe restare al suo posto fino alla gara di giovedì contro la sua ex squadra, ovvero il Torino.

La Roma, ovviamente, è costretta a vincere contro il team guidato da Paolo Vanoli, visto che deve sia dare una risposta all’intero ambiente che cercare di recuperare in classifica. Tuttavia, in attesa della gara contro il Torino, per la squadra giallorossa bisogna registrare delle importanti novità di calciomercato.

Calciomercato Roma, il Bayern Monaco vuole Sergej Levak: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Sergej Levak della Roma. Il club bavarese, dunque, potrebbe sfruttare il fatto che il contratto del calciatore con il team giallorosso scadrà il prossimo 30 giugno.

Nei prossimi giorni, infatti, l’agente di Sergej Levak incontrerà i dirigenti della Roma, i quali hanno tutta l’intenzione di rinnovare il contratto del classe 2006. Il croato, di fatto, è un calciatore molto talentuoso, ma il Bayern Monaco ha tutta l’intenzione di cercare di strappare questo giocatore al team capitolino.