Regalo Friedkin, firma ‘prenotata’: Juventus al tappeto

Ultime indiscrezioni dall’Inghilterra: il colpo di coda dei Friedkin gela la Juventus, che ora dovrà rivedere i suoi piani. Lo scenario

Archiviato il rocambolesco pareggio di San Siro che ha permesso alla Juventus di incamerare un punto per certi aspetti insperato, la compagine di Thiago Motta si sta preparando al prossimo impegno di campionato contro il Parma.

Oltre ad essere chiamato a sciogliere le ultime riserve di formazione, il tecnico bianconero ha già fornito le prime indicazioni tecnico-tattiche sul modo con il quale sta lasciando traccia su una squadra che comunque ha evidenziato delle lacune. Non tanto sotto il profilo tecnico, quanto soprattutto nel ventaglio di opportunità a disposizione. A cominciare dall’attacco, reparto orfano da tempo di Nico Gonzalez e che nel ruolo di prima punta – al di là degli esperimenti tattici di Motta – non può prescindere da Dusan Vlahovic. Ecco perché, in tempi e in modi diversi, Giuntoli ha cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti da capitalizzare per l’attacco, a costi relativamente contenuti.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: l’Everton punta al rinnovo di Calvert Lewin

A tal proposito, uno dei profili direttamente o indirettamente accostati alla ‘Vecchia Signora’ è quello di Calvert Lewin. L’attaccante inglese – reduce da un inizio di stagione in chiaroscuro – è legato all’Everton da un contratto in scadenza il 30 giugno che non è stato ancora rinnovato. Ecco perché anche la Juventus avrebbe cominciato a muovere i primi passi per capire se, ed eventualmente in che modo, sfruttare una traccia che fino a qualche settimana fa appariva favorevole.

L’Everton, però, non ha alcuna intenzione di farsi beffare dal precipitare degli eventi. A tal proposito, secondo quanto evidenziato da Dan Plumley nel corso di uno dei suoi ultimi interventi a goodisonnews.com, una delle priorità dell’Everton sarebbe quella di riuscire a trovare l’accordo definitivo per il rinnovo di Calvert Lewin. Uno scenario – quest’ultimo – che, se concretizzato, potrebbe scrivere la parola fine alle velleità della ‘Vecchia Signora’ di mettere le mani sul bomber inglese, al centro comunque di numerosi voci di mercato. Staremo a vedere cosa succederà.