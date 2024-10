Colpo scudetto dalla Roma: arriva a gennaio

Emergono sorprendenti aggiornamenti in merito alla possibile nuova destinazione di Mats Hummels, la cui esperienza a Roma potrebbe concludersi prematuramente

Mentre la Roma di Ivan Juric arranca con fatica nel tentativo di raddrizzare una stagione iniziata con due misere vittorie in ben nove incontri, in cima alla classifica il Napoli di Antonio Conte inizia a mettere in seria discussione le certezze di alcuni appassionati, i quali credevano ciecamente alla possibilità che la stagione in corso avrebbe riservato spettacolo fino all’ultima giornata per l’assegnazione dello scudetto.

In molti, infatti, immaginavano che le rivoluzioni compiute nel corso dell’estate potessero colmare parte del gap che le big italiane soffrivano nei confronti della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, ma la realtà è che il Napoli di Conte ha ampiamente superato le aspettative dell’estate, accumulando in sole nove giornate ben sette lunghezze di vantaggio dall’Inter di Inzaghi e otto dalla Vecchia Signora di Motta.

Nel corso dell’estate c’era persino chi appariva certo che dopo il deludente risultato della scorsa stagione, al Napoli sarebbe bastato anche un posto in Champions per accontentare le aspettative dei tifosi.

Al contrario i sostenitori della Roma di Florent Ghisolfi sembravano galvanizzati da un calciomercato altisonante, che avrebbe dovuto rendere piuttosto accessibile il quinto posto (da capire ancora se anche quest’anno la Serie A potrà usufruire del quinto slot per la Champions). In questo momento Napoli e Roma appaiono come il giorno e la notte, e, difatti, pare che uno dei nomi più blasonati della rosa giallorossa possa passare al Napoli già a gennaio.

Hummels può salutare già a gennaio: se ne va da Conte

L’esperienza di Mats Hummels nella città eterna per ora appare più come un incubo che altro, quantomeno sul piano calcistico. L’ex capitano e titolare fisso del Borussia Dortmund continua a postare contenuti sui social in cui dimostra di continuare a godersi le bellezze della capitale nonostante una situazione interna a Trigoria a dir poco controversa.

Se fino a quando Daniele De Rossi occupava la panchina giallorossa il mancato utilizzo del fuoriclasse tedesco appariva come qualcosa di quasi inevitabile per via di una condizione fisica da valutare con cura, in questo momento è stato lo stesso Ivan Juric ad aver confermato come il classe ’88 non stia tastando il campo a causa di scelte tecniche.

L’esordio con la Fiorentina non è certamente stato il banco di prova più adeguato per mettere a suo agio il gigante tedesco che, difatti, ha anche causato un autogol. La spiacevole esperienza romana, difatti, potrebbe persino concludersi nel giro di qualche settimana, poichè, come riportato da ultimecalcionapoli.it, pare che i partenopei di Antonio Conte abbiano particolare interesse nei confronti del campione del mondo.