Dybala subito da Mourinho, colpo di scena: arriva il primo sì

L’ultimo intreccio dalla Turchia rischia di imprimere la svolta decisiva nella trattativa che potrebbero portare Dybala lontano dalla Roma. Gli ultimi aggiornamenti

Sebbene abbia provato a mettersi in proprio con alcune giocate delle sue, anche Paulo Dybala è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel match contro la Fiorentina. Non supportato da una squadra lenta e sfilacciata, il numero 21 è finito con l’eclissarsi con il passare dei minuti, sparendo dal vivo della manovra. In attesa dei gol e degli assist dell’argentino, la Roma si interroga sul suo futuro.

Nonostante la presenza di una clausola presente nel contratto della ‘Joya’ che ne garantirebbe il rinnovo automatico al maturare di un determinato numero di presenze, infatti, il futuro dell’attaccante argentina all’ombra del Colosseo si configura come un rebus tutto da sciogliere. Un intrico nel quale gli sviluppi relativi al nuovo allenatore e determinate dinamiche ‘societarie’ potrebbero ricoprire un ruolo tutt’altro che banale. Sotto questo punto di vista, occhio a quanto sta succedendo in Turchia. Sia il Galatasaray che il Fenerbahçe e il Besiktas – in tempi e in modi diversi – avrebbero cominciato a sondare il terreno per capire i possibili margini di manovra. Non solo in ottica estiva, quanto soprattutto nell’immediato. L’ultima indiscrezione rilanciata da olaygazete, sotto questo punto di vista, potrebbe letteralmente cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: contatti positivi tra il Fenerbahçe e Mourinho

Secondo quanto riferito, infatti, il Fenerbahçe avrebbe preso in seria considerazione l’idea di affondare il colpo per Dybala nel corso della finestra invernale di calciomercato. In procinto di avere un colloquio con l’area tecnica della Roma – stando sempre alla fonte sopra citata – il club turco avrebbe già incassato la disponibilità di massima da parte di Dybala, allettato all’idea di raggiungere Mourinho.

Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando anche almeno fino a questo momento non si segnalano contatti concreti tra le parti, con la ‘Joya’ che è concentrata unicamente sul prosieguo della stagione con la maglia della Roma. Stagione che ha preso una brutta piega che per essere raddrizzata necessita di un improvviso cambio di tendenza. Le indiscrezioni di mercato possono aspettare.