Dybala torna da Mourinho: accordo e firma, c’è la data

In casa Roma, in attesa del match di domani sera contro il Torino, bisogna registrare delle novità che riguardano il futuro di Paulo Dybala.

Nella Roma, di fatto, non c’è mai un attimo di pace. Basti pensare che a fine ottobre può arrivare già il secondo avvicendamento in panchina. Dopo il nettissimo ko subito domenica scorsa dalla Fiorentina, infatti, il destino di Ivan Juric sembra essere segnato.

La sensazione che i Friedkin abbiano ormai preso la decisione di esonerare il tecnico croato, anche in caso di successo di domani sera contro il Torino di Paolo Vanoli. Il feeling tra Ivan Juric e la piazza della Roma, di fatto, non è mai scoccato, e non solo per colpe dell’ex allenatore del Verona.

Il problema principale, infatti, è stato sempre quello di aver esonerato a sorpresa Daniele De Rossi. Tuttavia, oltre alla questione allenatore, in casa Roma bisogna segnalare anche la ‘posizione precaria’ dello stesso Paulo Dybala. Proprio sul futuro di quest’ultimo, tra l’altro, ci sono delle importanti novità.

Futuro Dybala, il 21 novembre ci sarà un incontro tra il Fenerbahce e la Roma: i dettagli

Come riportato dal portale ‘kibrispostasi.com’, infatti, continua la trattativa del Fenerbahce di José Mourinho per prendere Paulo Dybala. Nelle prossime settimane, inoltre, ci sarebbe anche un incontro tra Mario Branco (direttore sportivo della squadra turca) e lo stesso Florent Ghisolfi.

Questo meeting tra i due dirigenti, di fatto, dovrebbe avvenire il prossimo 21 novembre. Da questo meeting, dunque, si attendono delle news per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala. Nel frattempo, ovviamente, i tifosi della Roma sperano che l’argentino possa tornare decisivo già a partire dal match di domani dello Stadio Olimpico contro il Torino.