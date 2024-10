Esonero Juric e ritorno De Rossi: Friedkin risponde a Ghisolfi

La Roma deve ancora decidere il futuro di Juric e nel frattempo si continua a parlare di De Rossi e del suo ritorno: c’è una novità

La società giallorossa si ritrova in alto mare dal punto di vista tecnico e non ha ancora capito che strada prendere. L’idea di sollevare l’ex allenatore del Torino dal proprio incarico era già circolata a Trigoria nelle scorse ore, ma per ora, i Friedkin hanno preso tempo.

La Roma sta affondando sotto i colpi delle sconfitte nelle ultime settimane e non vede più la luce. Juric al momento ha la peggiore media punti degli ultimi 8 allenatori giallorossi, con appena 1,38 a partita. Numeri che possono preoccupare anche in prospettiva, soprattutto considerando che il calendario metterà ora di fronte ai giallorossi tutti “scontri diretti”, con squadre alla portata ma molto complicate da battere, visto lo stato di forma. A Firenze Pellegrini e compagni non hanno perso solo la gara ma anche la faccia, incassando ben 5 gol e non mettendosi mai nelle condizioni di lottare per un risultato positivo.

La stragrande maggioranza degli osservatori hanno avuto la sensazione che non ci fosse unità di intenti all’interno del gruppo e che anzi molti dei giocatori avessero già scaricato Juric. Impegno non proprio encomiabile e tante cose da rivedere, a cui aggiungere anche la lite con Mancini e le sostituzioni di Angelino e Cristante.

Pellegrini chiede a Ghisolfi il ritorno di De Rossi: i Friedkin hanno un’altra idea

La novità in casa Roma è l’incontro che c’è stato dopo la sconfitta del Franchi, con un confronto piuttosto forte tra Pellegrini, come capitano e portavoce della squadra e Florent Ghisolfi, in rappresentanza della società. Come sottolineato da tempo sia dalla redazione di Asromalive.it che dai colleghi di Calciomercato.it, il gruppo squadra vorrebbe il ritorno di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, al posto di Juric. Fosse stato per i calciatori, Pellegrini in testa, DDR sarebbe già a Trigoria, per preparare la sfida con il Torino.

In realtà i Friedkin hanno idee diverse, ribadite anche da Ghisolfi alla squadra. Non vogliono riprendere il vecchio allenatore e per il dopo Juric si stanno affidando al solito algoritmo, per capire quale possa essere il nome giusto. L’unica cosa che appare certa è che almeno di clamorosi risultati nei prossimi giorni, il futuro di Juric è già segnato.