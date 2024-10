Ten Hag alla Roma: buonuscita dopo la clausola. Al posto di Juric ecco che spunta il nome dell’ex allenatore dello United. Occhio anche al Milan

Sono momenti difficili per diversi allenatori. Qualcuno è già stato mandato via nei giorni scorsi, altri rischiano grosso. Almeno tre, in Serie A, potrebbero chiudere in anticipo la propria stagione nel corso delle prossime ore.

Il primo è ovviamente, rimanendo in tema Roma, Ivan Juric: oggi il tecnico ha parlato in conferenza stampa confermando i confronti con la squadra. Ci sono stati dei diverbi accesi, molto accesi, e confronti meno rabbiosi. Vedremo. Poi c’è sicuramente Zanetti del Verona, prossimo avversario della Roma, e infine anche Paulo Fonseca del Milan, che ieri ha perso contro il Napoli e che adesso, con una partita in meno, si trova a -11 dal primo posto. Difficile così pensare allo scudetto.

Ten Hag è libero: lo scenario

Tornando a quelli già cacciati c’è Ten Hag dal Manchester United. Ha incassato l’olandese una buonuscita da 15milioni di euro ma secondo calciomercato.it non vorrebbe rimanere a spasso per molto tempo. E occhio quindi alla possibilità di un approdo in Serie A, magari al Milan, appunto, se dovesse essere cacciato il tecnico portoghese.

Ma non è del tutto da scartare nemmeno l’ipotesi Roma: i Friedkin hanno già fatto capire di non voler un ritorno di De Rossi – impossibile dopo il comunicato dell’addio – e stanno valutando diverse piste. Tra queste ci sono Mancini e Montella, che conoscono l’ambiente e i giocatori, ma si potrebbe valutare anche il nome di Ten Hag: “Non si può escludere a prescindere che Ten Hag non possa rientrare in una lista di profili da valutare” si legge sul sito citato prima. Effettivamente, abbiamo capito nel corso di questi anni di gestione americana, che non si può effettivamente escludere nulla. C’è un problema, però: il ruolino di marcia di Ten Hag al di là della Manica non è che sia stato dei migliori. E quindi bisognerebbe capire come la piazza giallorossa prenderebbe questa scelta. Vedremo.