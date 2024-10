Calciomercato Roma, tentazione ‘italiana’ per Soulé | ASRL

L’attaccante argentino sta vivendo un avvio di stagione deludente con la Roma, ma gli ammiratori non mancano

È dura dirlo ma la partita di questa sera contro il Torino ha già il sapore di ultima spiaggia per la Roma, protagonista di un avvio di stagione a dir poco deludente e allamante. Confermato pro tempore, anche in caso di vittoria questa sera Ivan Juric sembra ormai destinato alla destituzione da parte dei Friedkin, che stanno aspettando l’accordo con un sostituto di alto profilo. Come raccontato anche nel corso della nostra live su twitch, il nome che maggiormente stuzzica la proprietà americana è quello di Roberto Mancini, ma da qui a parlare di una fumata bianca vicina ce ne corre.

Dopo l’esonero di Daniele De Rossi arrivato prima della quinta giornata di campionato, la cura Juric non ha prodotto i frutti sperati, come testimonia il deprimente dodicesimo posto in classifica. Oltre ai due allenatori che si sono passati il testimone sulla panchina romanista, buona parte delle responsabilità vanno sicuramente ascritte a diversi giocatori che hanno resto altamente al di sotto delle aspettative. Nel mirino della critica e dei tifosi sono finiti soprattutto i tre senatori Bryan Cristante, Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini, ma anche Zeki Celik e Nicola Zalewski hanno esasperato gli animi dei sostenitori giallorossi.

Calciomercato Roma, vogliono Soulé in prestito

Tra il poco spazio ottenuto e prestazioni insufficienti, anche alcuni nuovi acquisti hanno sin qui fallito il proprio approccio con la realtà gialorossa. Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di una possibile partenza in prestito di Matias Soulé. Complici il cambio di modulo e il cambio di allenatore, l’esterno argentino sin qui ha fornito solamente prestazioni al di sotto delle attese. Arrivato per circa 30 milioni di euro bonus inclusi, l’ex Frosinone e Juventus non è riuscito a incidere nemmeno quando ha giocato dal primo minuto e una potenziale cessione in prestito può essere presa in considerazione sia dagli agenti che dalla Roma in vista dell’imminente calciomercato di gennaio.

Nonostante un avvio di stagione claudicante, Soulé può contare ancora su diversi ammiratori, non solo in Premier League e in Serie A. Secondo Asromalive.it, infatti, per sopperire al grave infortunio di Valentin Carboni, Roberto De Zerbi ha messo anche il nome del numero 18 giallorosso nella shortlist degli obiettivi invernali. Qualora la Roma dovesse davvero mostrare di poter prendere in considerazione una partenza, l’ex allenatore del Brighton chiederebbe all’ex giallorosso Benatia di fare una chiamata a Trigoria per intavolare una trattativa in prestito.