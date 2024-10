Dal Napoli alla Juventus: nuovo infortunio, salta il prestito

Dal Napoli alla Juventus. Il campionato sta offrendo precise indicazioni. Il Napoli di Conte vola e la Juve di Motta appare già lontana. Ma sul fronte mercato…

Antonio Conte sta lasciando il segno. Ancora una volta. Come sempre. Che sia Juve o Inter o Napoli poco cambia per il ‘fenomeno’ salentino.

Arrivato a Napoli Conte sembrava inizialmente essere stato travolto dallo stato confusionale di un ambiente ancora scioccato da quanto accaduto soltanto poche settimane prima, durante l’ultima stagione. Tre tecnici avvicendati sulla panchina azzurra e Napoli fuori da tutto. Con lo scudetto ancora sul petto. Antonio Conte ha rimesso tutto a posto in un baleno. il Napoli è primo in classifica ed il tecnico di Lecce punta dritto al tricolore. Per questo ha chiesto al presidente Aurelio De Laurentiis di versare ancora un po’ di denari sul mercato di gennaio. Il giornalista RAI, Paolo Paganini, esperto di calciomercato, ha dato illuminanti indizi riguardanti possibili nuovi ingressi nella rosa ‘contiana’ a Castel Volturno.

Dal Napoli alla Juventus: salta tutto per Dragusin

Il Napoli crede al tricolore. Antonio Conte ci ha sempre creduto. Ora, però, vuole ulteriori rinforzi per il suo organico. Paolo Paganini ha svelato i desiderata del tecnico azzurro.

Secondo quanto risulta al giornalista della RAI, il Napoli starebbe puntando un doppio colpo in vista del mercato di gennaio: Radu Dragusin, classe 2002, difensore centrale del Tottenham e della nazionale rumena

e il terzino sinistro, rivelazione del Lecce, classe 2004, Patrick Dorgu. L’ex difensore del Genoa non ha ancora trovato il sufficiente spazio nella formazione titolare degli Spurs. Il Napoli vorrebbe approfittare di questa situazione di insoddisfazione del giovane difensore per portarlo all’ombra del Vesuvio.

Secondo quanto risulta a teamtalk.com, l’operazione Dragusin-Napoli è tutt’altro che semplice. L’infortunio al tendine del ginocchio occorso a Micky van de Ven potrebbe complicare l’avvio di una trattativa. La possibile, e prolungata, indisponibilità del difensore olandese rappresenta un serio problema per il Tottenham, ma anche l’occasione che Radu Dragusin attendeva da tempo.

Pertanto per il difensore rumeno niente Napoli, ma nemmeno niente Juventus. Giuntoli ha pensato anche al rumeno come uno dei possibili sostituti di Gleison Bremer. Forse anche per rimediare ad un errore della Juventus del passato.