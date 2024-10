Hummels non si dà pace: annuncio UFFICIALE prima del Torino

Giungono direttamente da Mats Hummels aggiornamenti in merito alla controversa situazione della Roma, con cui ha vissuto un esordio traumatico a Firenze

Il popolo giallorosso è attualmente allibito da una partenza a dir poco deludente, dai continui terremoti interni a Trigoria e da una 12esima piazza in classifica che poco o nulla dovrebbe avere a che fare con il blasone della società giallorossa e, soprattutto, con gli ingenti investimenti compiuti nel corso dell’estate.

Tra altisonanti acquisti – ricordiamo tra tutti Enzo Le Fée, Matias Soulé, Manu Koné e Artem Dovbyk – e parametri zero di pregio – Mats Hummels e Mario Hermoso -, la Roma si affacciava alla stagione 24/25 con propositi a dir poco positivi, forte di un progetto duraturo firmato Daniele De Rossi e di una rosa ricca di nomi importanti.

Nel giro di qualche settimana, tuttavia, le certezze dei tifosi sarebbero state violentemente disattese, con la brusca cacciata di DDR da Trigoria e la fuoriuscita di diverse lacune nell’organico. Diversi i controversi temi che Ivan Juric sarà costretto ad affrontare per evitare di salutare la panchina giallorossa, tra i quali spicca senza dubbio quello relativo a Mats Hummels.

L’ex capitano del Borussia Dortmund – candidato all’ultimo pallone d’oro dopo una luccicante stagione conclusa lo scorso anno (calcistico), nonostante una carta d’identità che recita l’anno di nascita 1988 – è sbarcato a Roma tra ovazioni e aspettative ma, sino ad oggi, gli unici minuti spesi con la maglia giallorossa hanno generato il nefasto autogol del 5 a 1 nella clamorosa debacle romana a Firenze.

Il centrale tedesco è stato inserito da Juric sul punteggio di 4-1 dopo settimane in cui la piazza romana si chiedeva il motivo del mancato esordio del campione del mondo e, adesso, sarà da comprendere se il tecnico croato vorrà inserire definitivamente Hummels nelle rotazioni del trio difensivo (si potrebbe pensare di impiegarlo come difensore centrale, spostando Ndicka come braccetto di sinistra e facendo scalare Angelino nella propria posizione naturale, ovvero quella di esterno di centrocampo). Intanto, lo stesso Hummels avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni durante il suo podcast personale.

Le dichiarazioni di Hummels

Il centrale tedesco ha commentato i primi minuti consumati con indosso la maglia giallorossa, l’autogol e le prospettive per il futuro. Hummels dichiara: “È una sorta di ciliegina sulla torta di cose che non sono andate bene. Le cose possono solo migliorare. Non so cos’altro ci sarà da aspettarsi”.

Hummels prosegue: “Mi sono detto… qual è il modo migliore per iniziare la carriera in un club così importante? Un autogol dopo quattro minuti quando si è già sul 4-1 è davvero brutto. È di nuovo così ironico che posso solo prenderla con umorismo”.

Intanto stanno iniziando a circolare con una certa insistenza le voci che vedrebbero Hummels fuori da Trigoria già a gennaio, per sbarcare in un’altra società italiana che, per ora, potrebbe essere o la Juventus di Thiago Motta o la corazzata partenopea di Antonio Conte. Già a partire da stasera nel match con il Torino di mister Vanoli sarà possibile comprendere con maggior precisione le intenzioni di Juric nei confronti del fuoriclasse tedesco.