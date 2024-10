Roma-Torino, nuovo problema fisico: scelta last minute

Roma-Torino, nuovo problema fisico. L’ennesima ultima spiaggia per la Roma di Ivan Juric. Il Torino è l’avversario di turno. E le cattive notizie non finiscono mai.

Firenze sembrava dovesse rappresentare il punto di non ritorno per la Roma e per Ivan Juric. Invece è ancora arrivata una spruzzata di fiducia nei riguardi del tecnico croato da parte della dirigenza e proprietà giallorosse.

Sembra quasi un voler guadagnare tempo in attesa di una decisione che appare già presa. Questa sera alla stadio Olimpico scenderà il Torino di Paolo Vanoli. Il passato di Juric pronto a scriverne il futuro. I granata sono squadra tradizionalmente ostica ma dopo la sciagurata trasferta toscana la Roma ha soltanto l’imperativo categorico di vincere. Non importa come ma al triplice fischio dell’arbitro la formazione giallorossa dovrà avere tre punti, importantissimi, in più in classifica. Per raggiungere il fondamentale obiettivo Ivan Juric sta valutando quale migliore undici mandare in campo.

Ancora qualche dubbio è presente nella mente del tecnico giallorosso.

Roma-Torino, nuovo problema fisico: Lorenzo Pellegrini in dubbio

Mai come questa volta per la Roma ‘vincere è l’unica cosa che conta’, come si recita altrove. Ancora qualche dubbio di formazione per Ivan Juric legato principalmente alle condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini.

Sky Sport ha infatti reso noto come il centrocampista della Roma e della nazionale azzurra non sia nelle migliori condizioni a causa di una contusione al piede conseguenza di uno scontro in allenamento con Abdulhamid. Nonostante abbia saltato l’allenamento di ieri Lorenzo Pellegrini intende stringere i denti poiché vuole essere ‘protagonista’ di una gara così importante per la Roma. La sconfitta di Firenze ha lasciato strascichi pesanti, come ha confessato lo stesso Juric. Ora, però, è il momento di mettere da parte divisioni di ogni sorta e concentrarsi sull’unico obiettivo perseguibile: battere il Torino.

E domani sarà un altro giorno. Anche a Trigoria.