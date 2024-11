Calciomercato Roma, Arda Guler al posto di Dybala

Arda Güler al posto di Dybala. Teoricamente ci sarebbe il campionato per una Roma che deve risalire la china, ma il mercato irrompe sulla scena.

Archiviato il sofferto ma preziosissimo successo ottenuto in casa contro il Torino, la Roma si prepara ai prossimi impegni ufficiali con qualche certezza in più.

Mentre il campionato recita il suo copione, il mercato sta operando in vista della sessione invernale. La Roma, dopo la faraonica campagna acquisti-cessioni della sessione estiva, che non sta fruttando come sperato, potrebbe operare nuovamente sul mercato. Al momento, però, tutto è fermo. La posizione del tecnico giallorosso, Ivan Juric, è tutt’altro che solida. Pertanto si è in attesa di eventuali sviluppi e conseguenti decisioni della proprietà. Ma il mercato non vale soltanto per le operazioni in entrata. Ci sono anche le possibili, e sempre più probabili, uscite. In questo senso la posizione di Paulo Dybala è sempre in bilico e meritevole di essere attenzionata. Minuto per minuto.

Nelle ultime settimane, sul campione argentino, sono circolate diverse voci. E tutte portano in Turchia.

Arda Güler al posto di Dybala: il Fenerbahce ha deciso

La Turchia chiama Paulo Dybala. Una voce peraltro conosciuta dall’ex bianconero poiché trattasi di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha guidato Dybala alla Roma ed ora lo vorrebbe al suo Fenerbahce. Secondo, però, l’insider di mercato, Ekrem Konur, il campione argentino ha un temibile avversario.

Arda Güler, classe 2005, centrocampista turco, non sta trovando lo spazio sperato al Real Madrid. Nel caso in cui i Blancos di Spagna decidessero di cedere il talento della mezza luna in prestito proprio il Fenerbahce sarebbe pronto a fare un’offerta per riportarlo in patria. Paulo Dybala o Arda Güler, questo è il problema del Fenerbahce e del suo tecnico, lo Special One, José Mourinho. In casa Roma regna la tranquillità, Si attendono eventuali sviluppi. E da qui a gennaio può ancora accadere di tutto.