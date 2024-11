Derby di Roma, è UFFICIALE: un grande ritorno

C’è un grande ritorno in vista per il Derby di Roma: i giallorossi e la Lazio si affronteranno il prossimo 5 gennaio, in una sfida sentitissima

In un periodo molto caldo per il calendario, anche gli orari degli anticipi e dei posticipi possono fare la differenza. La Roma, come tutte le squadre impegnate nelle coppe europee, è attesa da un tour de force prima della prossima sosta per le nazionali. Poi alla ripresa si andrà dritti fino a Natale.

Nel frattempo la Lega di Serie A ha ufficializzato quelli che saranno gli orari anche delle gare di gennaio. C’è una grande novità che riguarda proprio i giallorossi, che torneranno a giocare il derby con la Lazio in notturna, a distanza di quasi sei anni (ultima volta il 2 marzo 2019 Lazio-Roma 3-0).

La Lega si è concentrata sui match della 19.ima e 20.ima giornata, fissando per l’appunto alle ore 20.45 del 5 gennaio la stracittadina Roma-Lazio.

La Lega comunica anticipi e posticipi: nuova data per il big match della Juve

La sfida tra Roma e Lazio non sarà l’unico big match di quel periodo, visto che ci saranno anche degli incroci molto interessanti, ma con date differenti. Si perché come comunicato dalla Lega di Serie A, Milan, Atalanta, Juventus e Inter saranno costrette a rivedere i propri impegni per disputare la Supercoppa Italiana (a 4 sul modello spagnolo).

Per questo i rossoneri affronteranno il Como in trasferta il 14 gennaio. Nello stesso giorno si disputerà Atalanta-Juventus, mentre l’Inter sfiderà il Bologna al Meazza il 15.

Per quanto riguarda un altro derby, ovvero quello tra Torino e Juventus, bisognerà attendere sabato 11 gennaio (ore 18), mentre Monza-Fiorentina chiuderà, lunedì 13, il turno di campionato. Tornando alla Supercoppa, giovedì 2 gennaio (ore 22) si giocherà Inter-Atalanta, mentre alla stessa ora di venerdì 3 andrà in scena Juventus-Milan. La finale è in programma il 6 gennaio (ore 22).