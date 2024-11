Inter e Juve spalle al muro: il derby di mercato ha già un vincitore

Inter e Juve spalle al muro. Il campionato procede non risparmiando sorprese. Le stesse che potrebbe riservare il mercato alle big di Serie A.

Sono le grandi che più delle altre stanno viaggiando a corrente alternata. Entrambe hanno cambiato allenatore ed entrambe stanno incontrando difficoltà diverse, ma parimenti inattese. Almeno alcune.

Il Milan di Paulo Fonseca e la Juventus di Thiago Motta inseguono il duo di testa formato dal Napoli di Antonio Conte, capolista, e l’Inter di Simone Inzaghi, che segue a ruota. Senza mai dimenticare la straordinaria Atalanta di Gian Piero Gasperini, miracolo perenne del calcio italiano. Rossoneri che in più di qualche circostanza sono stati sul punto di salutare il tecnico portoghese, inviso al popolo milanista, salvo poi rivederlo puntualmente seduto in panchina. I bianconeri, dal canto loro, pagano una serie infiniti di infortuni che hanno toccato tutti i nuovi acquisti ma anche alcune scelte di Thiago Motta che hanno lasciato sul campo non poche perplessità.

Inter e Juve spalle al muro: è arrivato anche il Milan

Un po’ tutte, per necessità di natura diversa, torneranno sul mercato a gennaio. Ed il campionato italiano sta presentando nuovi prospetti che intrigano non poco le ‘storiche’ grandi società della nostra Serie A.

Jaka Bijol, classe 1999, difensore sloveno dell’Udinese, è sotto osservazione dei grandi club italiani. A confermarlo è l’insider di mercato, Ekrem Konur, che ci fa sapere come anche Milan, dopo Juventus ed Inter, stia osservando da vicino il 25enne difensore sloveno. Rafforzare il reparto difensivo sembra essere diventato un obiettivo comune delle ‘grandi’. La bottega friulana, guidata magistralmente da decenni dalla famiglia Pozzo è, però, ben nota sia per i suoi profili di alta qualità ma anche per le elevate richieste che ad essi si uniscono. Gennaio si avvicina ed iniziano le ‘grandi’ manovre delle ‘grandi’ della nostra Serie A.

Chi vincerà la sfida per Jaka Bijol?