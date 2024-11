Mancini alla Roma, c’è già l’offerta

Mancini alla Roma, nuovo annuncio dopo la partita con il Torino: l’ex CT dell’Italia e dell’Arabia Saudita al posto di Juric. Le ultime.

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino, la posizione di Ivan Juric sulla panchina della Roma appare leggermente più stabile. Il successo, ottenuto grazie a un gol di Paulo Dybala, ha interrotto una serie di risultati negativi e ha alleviato la pressione sull’allenatore croato. Juric ha dichiarato: “I litigi a volte servono. È servita la batosta e quello che è successo in questi giorni. La vittoria però non deve essere un lampo ma deve essere la nostra strada“.

Nonostante le recenti speculazioni su un possibile esonero, la dirigenza giallorossa ha confermato la fiducia in Juric, almeno per il momento .La prestazione contro il Torino è stata considerata un segnale positivo, indicando altresì la necessità di continuare a lavorare e crescere.

Parallelamente, sono emerse voci riguardanti un possibile ritorno di Roberto Mancini in Serie A, con la Roma tra le destinazioni ipotizzate. Mancini, recentemente libero dopo la risoluzione consensuale del contratto con l’Arabia Saudita, ha lasciato la panchina saudita dopo 14 mesi a causa di risultati deludenti nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. La sua esperienza e il palmarès lo rendono un profilo interessante per diversi club italiani.

Mancini al posto di Juric, annuncio in diretta dopo Roma-Torino

Tuttavia, con la recente vittoria e il miglioramento delle prestazioni, la Roma sembra intenzionata a proseguire con Juric, almeno nel breve termine. La situazione rimane comunque fluida, e i prossimi risultati saranno determinanti per il futuro dell’allenatore croato sulla panchina giallorossa.

Sulla situazione Mancini-Roma, da ascriversi in un più ampio discorso di possibili nomi spendibili in quel di Trigoria per il futuro a breve e medio termine, si è espressa anche la giornalista e direttrice di Calciomercato.it, Eleonora Trotta.

Intervenuta a Teleradiostereo, questo il suo annuncio sull’ex CT della Nazionale e un suo possibile approdo nella Capitale, preceduto da un discorso sull’attuale allenatore della Roma: “Secondo alcuni giocatori, Juric non è l’allenatore più adatto per questa squadra. Le idee tattiche di Juric non piacciono tantissimo; in un incontro, Pellegrini ha fatto capire a Ghisolfi che si trovavano bene con De Rossi, anche perché vicini sue idee tattiche. Pellegrini è quello che si è esposto maggiormente per richiamare De Rossi“.

“Mancini si sta proponendo e sta facendo capire ai Friedkin di essere pronto. Ci sarebbero dei dettagli e delle situazioni economiche con le quali fare i conti, ma nel calcio talvolta le problematiche si risolvono più velocemente“. Intervento immediato anche di Augusto Ciardi, che, circa la presunta fede laziale di Mancini, ha così sentenziato: “Questo è uno dei motivi per i quali vorrebbe venire Mancini, per dimostrare quanto gliene freghi della Lazio“.