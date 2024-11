Nuovo allenatore, comunicato UFFICIALE dopo la vittoria

Nuovo allenatore dopo la vittoria, arriva il comunicato UFFICIALE non proprio inatteso. Lo ha fatto sapere direttamente il club.

Negli ultimi giorni, il panorama calcistico europeo è stato caratterizzato da significativi cambiamenti sulle panchine di club prestigiosi, ma anche da voci relative a possibili sovversioni .In Serie A, la Roma ha confermato la fiducia in Ivan Juric nonostante la pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina. La dirigenza giallorossa aveva deciso di mantenere Juric alla guida della squadra almeno fino alla gara contro il Torino, confidando nella sua capacità di invertire la rotta e riportare la Roma ai livelli attesi.

La vittoria con la sua ex squadra non è stata del tutto convincente, ma ha comunque permesso di fornire linfa e aiuto ad una rosa chiamata ad un’immediata risalita della classifica. La rete decisiva di Dybala, insomma, ha salvato con ogni probabilità il tecnico giallorosso, in una fase in cui, a livello europeo, non pochi scossoni, proprio sul fronte allenatore, si sono fin qui verificati.

Comunicato UFFICIALE Manchester United: ecco Ruben Amorim

Parallelamente, in Premier League, il Manchester United ha, infatti, ufficializzato l’ingaggio di Rúben Amorim come nuovo head coach. Il club inglese ha annunciato l’arrivo di Amorim con un comunicato ufficiale, ponendo fine alle tante attese e speculazioni che da tempo macchiavano l’ambiente Red Devils.

Decisasi ad esonerare ten Hag, la dirigenza dello United ha alla fine puntato su Amorim, come recita il seguente comunicato. “Il Manchester United è lieto di annunciare la nomina di Ruben Amorim come nuovo head coach della prima squadra maschile. Amorim assumerà l’incarico l’11 novembre 2024, con un contratto fino a giugno 2027 e opzione per un ulteriore anno.”

Amorim, 39 anni, ha guidato lo Sporting Lisbona alla conquista di due titoli della Primeira Liga e ha espresso entusiasmo per la nuova sfida: “È un onore essere nominato head coach del Manchester United.Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con questo gruppo di giocatori di talento e di contribuire al successo del club.” La dirigenza del Manchester United ha sottolineato l’importanza di questa nomina, definendo Amorim: “Uno degli allenatori più entusiasmanti e altamente considerati nel calcio europeo. La sua filosofia di gioco e la capacità di sviluppare giovani talenti si allineano perfettamente con i valori del Manchester United.”

Una novità attesa e ufficiale, che arriva dopo la vittoria del Manchester United in coppa contro il Leicester per 5 a 2.