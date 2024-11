PSG, ’scambio’ in Serie A: colpaccio nerazzurro

PSG, ’scambio’ in Serie A. Il club francese è sempre alla ricerca del grande colpo di mercato per rinforzare la sua rosa. Il prossimo? In Italia lo conosciamo bene.

Quando si nomina il Paris Saint-Germain viene in mente Parigi, la Tour Eiffel e le altre meraviglie della capitale francese. Calcisticamente parlando è invece il sogno di ogni tifoso, almeno di quelli che amano far spendere vagonate di miliardi alla proprietà della squadra del cuore in sede di calciomercato.

Era il 2011 quando Qatar Investment Authority ha acquistato il club parigino. Quella in corso è la tredicesima stagione per una squadra che ha fatto incetta di Ligue 1, di Coppe e Supercoppe di Francia senza mai aver avuto la gioia di alzare al cielo di Parigi una Champions League. Eppure forse nessun club ha investito sul mercato quanto il PSG. Per certi versi si potrebbe definire la società parigina l’equivalente della Juventus in Italia. Una marea di titoli nazionali e l’angosciosa, e per certi versi angosciante, rincorsa alla coppa dalle grandi orecchie.

PSG, ’scambio’ in Serie A: l’Atalanta e un altro mega affare

Il mercato ed il PSG sono quasi una cosa sola. Il club francese, grazie alle sue quasi infinite possibilità economiche, ha sempre gli occhi puntati lì dove spuntano campioni. Ben più di uno sguardo il club transalpino lo ha gettato anche in Serie A.

Bergamo, Atalanta ed Ademola Lookman sono i nuovi riferimenti di mercato del PSG. In vista della prossima sessione estiva il talento bergamasco è obiettivo di Luis Enrique. Il 27enne nigeriano, legato alla società orobica fino al 30 giugno 2026, è un punto di forza della squadra di Gian Piero Gasperini. Come tutti i gioielli di casa Atalanta si parte da un’elevata quotazione: 40 milioni di euro. Il club francese potrebbe puntare il talento nigeriano e lasciar partire quel Milan Skriniar che tanto interessa a Cristiano Giuntoli ed alla Juventus. Chi entra e chi esce nel grande albergo parigino del Paris Saint Germain.