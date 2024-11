Terremoto Juventus, esonero immediato

La situazione del tecnico bianconero si è fatta sempre più critica dopo l’ultimo deludente risultato del turno infrasettimanale: l’esonero sembra questione di ore

Ci si aspettava altro, è inutile negarlo. Ci si aspettava un camino diverso, fatto di bel gioco ma anche di risultati, necessari alla valorizzazione di una rosa che prometteva tanto. E che potrebbe ancora dare soddisfazioni alla dirigenza bianconera. La quale però, per invertire la rotta, starebbe seriamente pensando al clamoroso esonero.

La delusione, dalle parti della Continassa, è tale che lo stesso allenatore starebbe valutando le dimissioni. Anticipando una decisione della società che però sembra davvero alle porte. Dopo aver preso il posto, per le due ultime giornate di campionato della scorsa stagione, di Max Allegri sulla panchina della Vecchia Signora proprio contro quel Bologna allenato dal futuro tecnico della Juve, Paolo Montero sembrava aver le giuste credenziali per affrontare al meglio l’ambizioso progetto della Juve Next Gen.

Risorsa non da poco per il sodalizio bianconero – nella scorsa estate dalle cessioni dei prodotti del laboratorio Juve sono arrivati qualcosa come 80 milioni – la squadra Under 23 militante in Serie C è in caduta libera.

L’ultima sconfitta patita sul campo del Sorrrento, la sesta consecutiva in 12 gare di campionato, ha fatto precipitare i bianconeri all’ultimo posto nella graduatoria del Girone C. I gol al passivo sono addirittura 25, in una spirale di risultati negativi che non sembra arrestarsi più.

Montero ai titoli di coda: esonero vicino

“I gol subiti in quest’ultimo periodo spiegano bene cosa sia il calcio professionistico: ogni minimo errore o passo falso, vieni punito. Hai aspettato, hai fatto la partita, non sei riuscito a fare gol e all’ultima giocata della partita abbiamo subito il gol che ci toglie anche un punto. Dobbiamo crescere nella cura del dettaglio: nel calcio spesso sono quelli a fare la differenza, affrontiamo ogni volta squadre che sanno soffrire, con giocatori che sanno quello che bisogna fare in campo“, ha avuto modo di dire, dopo l’ultima debacle, il condottiero della difesa di Marcello Lippi nel periodo d’oro alla Juve in pieni anni ’90.

La dirigenza piemontese pare aver preso la sua decisione. Secondo quanto confermato da Sport Mediaset e sulla scia di indiscrezioni rivelate dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’allenatore sudamericano avrebbe le ore contate. La società potrebbe richiamare alla base Massimo Brambilla, già ex allenatore della Juve Under 23 e fresco di dimissioni dalla guida del Foggia.