Bocciato dalla Juventus, affare choc: scacco matto Inter

L’affare potrebbe rappresentare improvvisamente una clamorosa traccia di calciomercato, aprendo le porte a scenari suggestivi. Le ultime

Se c’è una cosa che queste prime 10 giornate di campionato hanno detto, una di queste è certamente la mancata solidità del reparto arretrato dei Campioni d’Italia. Dopo aver brillantemente condotto il campionato nella scorsa stagione – un dominio fatto di bel gioco e spettacolo, ma contraddistinto anche da una difesa granitica – quest’anno l’Inter pare soffrire enormemente gli attacchi avversari. Basti pensare che, nel pur vittorioso match interno contro il Torino di qualche settimana fa, i nerazzurri hanno incassato la bellezza di due reti sebbene i granata fossero in inferiorità numerica. Una ‘bestemmia’ per le abitudini della Beneamata.

Dopo nemmeno un terzo di campionato, l’Inter in generale ha già subìto 13 reti. Ben più di un gol a partita. Un’enormità per una squadra che nella stagione 2023/24 appariva pressoché imperforabile davanti a Sommer. Tra le possibili spiegazioni della metamorfosi in negativo, c’è chi ha puntato il dito su alcuni interpreti, troppo vecchi per garantire prestazioni di livello in un calendario sempre più fitto.

Col nuovo arrivo Tomas Palacios ancora acerbo – l’argentino ha esordito appena qualche giorno fa ad Empoli – Simone Inzaghi è alla ricerca di soluzioni per tamponare il problema. Come di consueto, le risposte potrebbero arrivare dal mercato, sebbene forse potrebbe essere azzardato ipotizzare un grande colpo per gennaio. L’abile Marotta, sempre pronto a sfruttare la minima occasione, ha già messo nel mirino una vecchia conoscenza della Serie A.

Marotta prova il colpaccio: la Juve si mangia le mani

Titolarissimo nel club che è suo ormai dall’estate del 2022, con l’invidiabile primato del 100% dei minuti giocati in questa stagione in Premier League, Cristian Romero è uno dei grandi rimpianti di mercato della vecchia dirigenza bianconera. Ceduto a titolo definitivo all’Atalanta per 17 milioni di euro nell’agosto del 2021, l’argentino è letteralmente esploso a Bergamo, meritandosi le attenzioni degli Spurs. Che hanno versato nelle casse del club orobico ben 52 milioni per il suo trasferimento a Londra.

Già protagonista di due ottime annate nelle fila del club britannico, il sudamericano è stato accostato a diversi top club europei nel corso dell’ultima sessione estiva di scambi. Come rivelato dall’esperto di mercato Graeme Bailey, ci sarebbe anche l’Inter sulle tracce del difensore.

Exclusive: Tottenham aware of Cristian Romero interesting mounting. ▶️Spurs want to tie him down to new deal

▶️Lack of Champions League football is a concern

▶️Real, Bayern and Inter all keeping close tabs the situationhttps://t.co/MujqUO5ZKc — Graeme Bailey (@GraemeBailey) November 1, 2024

Il Tottenham vorrebbe legare a sé il difensore con un nuovo contratto, sebbene quello in essere scada nel giugno del 2027. La volontà si spiegherebbe con la paura che, non disputando la Champions League, Romero voglia andar via verso lidi più prestigiosi.

Marotta, che dovrebbe battere la concorrenza di Real e Bayern Monaco, prepara il grande colpo per il 2025: sarebbe l’ennesimo schiaffo inferto alla sua ex società.