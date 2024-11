Chiesa subito in giallorosso: la formula è un capolavoro

Emergono nuove indiscrezioni di rilievo in merito alla delicata situazione di Federico Chiesa a Liverpool. L’ex Juventus si prepara già all’addio?

Se in svariati tifosi giallorossi stanno contestando alla gestione Ghisolfi la permanenza di alcune gravi lacune nonostante gli esosi investimenti compiuti nel corso dell’estate, anche la sfortuna è giunta a guastare ulteriormente i piani del direttore tecnico d’oltralpe.

L’infortunio di Alexis Saelemaekers ha costretto la società capitolina a reintegrare forzatamente Nicola Zalewski e Ghisolfi a dare uno sguardo al mercato per individuare possibili jolly offensivi da innestare nel corso del mercato invernale.

Il modulo adoperato da Ivan Juric permetterebbe ad un nuovo innesto offensivo di poter spaziare in diverse posizioni, proprio come avrebbe immaginato di fare Saelemaekers nel caso in cui non si fosse infortunato a poche giornate dall’inizio del campionato.

In tal senso alcuni tifosi, osservando anche lo scarso successo in Premier League, stanno rimpiangendo la mancata operazione relativa a Federico Chiesa, il quale sta già riflettendo sulla possibilità di abbandonare la massima lega inglese a gennaio.

Chiesa nel mirino del Galatasaray: pronto un trasferimento in prestito

Rapido, sufficientemente tecnico, determinato, concreto, ma, sfortunatamente, fin troppo fragile… Questi gli aggettivi che vengono in mente pensando a Federico Chiesa, il cui talento sembrerebbe essere stato irrimediabilmente opacizzato da una condizione fisica non ottimale. Anche nell’eccitante avventura in Premier il figlio d’arte ex Juventus ha tastato il campo per 78 miseri minuti per via delle precauzioni prese sul piano medico.

Gli incessanti ritmi della massima lega inglese non aiuteranno di certo il talento classe ‘97 a ritrovare con calma la propria condizione ideale e, anche in virtù di ciò, l’idea di abbandonare Liverpool a gennaio appare tutt’altro che bizzarra. In tal senso takvim.com ha notificato il vivo interesse da parte del Galatasaray nel prelevare in prestito (con diritto di riscatto) l’esterno ligure, che si troverebbe così ad affrontare un campionato sensibilmente più accessibile, sia in termini di intensità, che in quanto a livello medio.