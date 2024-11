Cristante, addio dopo la bocciatura: hanno messo nero su bianco

Dopo la bocciatura con il Torino, per Bryan Cristante bisogna registrare un aggiornamento che potrebbe dire molto sul suo futuro.

La Roma di Ivan Juric, di fatto, si sta preparando per un’altra gara davvero importante. Dopo aver battuto giovedì scorso il Torino, grazie alla rete di Paulo Dybala, la squadra di Ivan Juric è chiamata a vincere anche il match dello Stadio Bentegodi di domani contro il Verona di Paolo Zanetti.

In mattinata, esattamente alle ore 12.00, ci sarà infatti la conferenza stampa di Ivan Juric per presentare la gara di domani contro il Verona. Nel frattempo, il tecnico croato ha ricevuto delle ottime notizie dall’infermeria. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Alexi Saelemaekers da lunedì tornerà ad allenarsi sul campo, rispettando così la tabella di recupero che lo dovrebbe far tornare a disposizione dopo la sosta di novembre.

La Roma, però, ha prima l’assoluto obbligo di battere il Verona domani e lo potrebbe fare senza la ‘vecchia guardia’. Così come contro il Torino, infatti, Ivan Juric potrebbe schierare a centrocampo la coppia formata da Le Fée e Koné, facendo fuori calciatori importanti come Pellegrini e Cristante. Proprio su quest’ultimo nel frattempo, bisogna sottolineare un dato davvero significato.

Roma, l’addio di Bryan Cristante è quotato solo a 5.00: ecco il dato ufficiale

Secondo le quote di ‘sisal.it’, di fatto, l’addio del centrocampista ex Milan non è più impossibile, anzi. La cessione di Bryan Cristante, infatti, è bancata solo a 5.00. Questo dato, ovviamente non è un’indiscrezione di mercato, ma è sintomo del difficile momento tra il giocatore e la stessa Roma.

Bryan Cristante, infatti, è uno tra più criticati dai tifosi giallorossi per questo momento difficile della loro squadra del cuore. Al netto di cosa accadrà realmente, intorno alla Roma c’è un’aria di profonda rivoluzione.