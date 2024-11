Dalla Roma al bianconero: incontro galeotto e via libera

Nonostante i numerosi impegni in rapida successione, la Roma sta continuando a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni importanti sia in entrata che in uscita

La conferenza stampa con la quale Ivan Juric ha presentato la sfida che vedrà la Roma sfidare l’Hellas Verona ha portato in dote non poche indicazioni. A cominciare dalla risposta fornita dal tecnico giallorosso a proposito del possibile impiego di Dahl, che di fatto Juric vede meglio da braccetto sinistro che come quinto di centrocampo.

Una presa di posizione tutt’altro che irrilevante che, di fatto, sfoltisce ancor di più il ventaglio di alternative a disposizione dell’allenatore della Roma per le corsie esterne. Settore del campo ormai da anni sub iudice, che anche in questo primo scorcio di stagione ha faticato non poco a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Tra i calciatori oggetto di maggiori critiche, ad esempio, c’è sicuramente quel Nicola Zalewski il cui futuro si configura come un rebus ancora tutto da sciogliere. Dopo il no al Galatasaray, si pensava che l’esterno polacco potesse apporre la firma in tempi relativamente brevi al rinnovo. In realtà, la situazione è molto più magmatica e potrebbe portare a nuovi colpi di scena già nel mercato di gennaio.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Besiktas fa sul serio per Zalewski

Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nelle scorse settimane, infatti, il Besiktas sarebbe pronto ad uscire allo scoperto per far saltare il banco. Considerato l’innesto ideale a cui dare la caccia nella prossima sessione invernale di calciomercato, Zalewski sarebbe uno degli obiettivi cerchiati in rosso dal club turco.

A riferirlo è Fotomac, che spiega come i bianconeri di Turchia siano intenzionati a finalizzare il trasferimento. Nel summit avvenuto nei giorni scorsi con la sua dirigenza, il tecnico Giovanni van Bronckhorst avrebbe ribadito la necessità di un ulteriore innesto per puntellare la corsia mancina, facendo proprio il nome di Zakewski. Ecco perché il Besiktas sarebbe pronto ad imprimere la sterzata decisiva ad una trattativa che comunque, allo stato attuale della situazione, è ancora in fase embrionale. Le prossime settimane, in un senso o nell’altro, potrebbero risultare assolutamente decisivi.