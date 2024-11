Nuovo capitolo tra Totti e la Roma: “Strade destinate a ricongiungersi”

La presa di posizione sul possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma non è affatto passata inosservata: ecco cosa sta succedendo

Francesco Totti e la Roma, un binomio che il tempo non riuscirà mai a cancellare. Come rivelato dallo stesso Daniele De Rossi, nel momento in cui il ‘Capitano’ parla, tutta la città vestita di giallorossa ascolta. E così, anche una semplice considerazione giornalistica può aprire le porte a scenari suggestivi, rinverdendo i fasti dei tempi che furono anche se in un’altra veste.

Sebbene nelle ultime settimane abbiano preso quota le indiscrezioni che vorrebbero Totti nuovamente in campo, ipotizzare un altro ruolo dietro la scrivania per l’ex campione della Roma rappresenta un’ipotesi tutt’altro che fuorviante. A maggior ragione se il club in questione potrebbe essere quello che è stato a lungo la sua casa, contrassegnandone in lungo e in largo la carriera. A rivitalizzare questo tipo di scenario è stato il giornalista di Sky Sport Paolo Condò che, intervenuto nel corso della trasmissione ‘Unico’ di Radio Romanista dedicata proprio a Francesco Totti, ha detto la sua non solo sulle voci riguardanti un possibile ritorno in campo del ‘Pupone’, ma anche sul filo rosso che continua a legare l’ex capitano alla compagine giallorossa.

Roma, Condò sul possibile Totti back: “Strade destinate a ricongiungersi”

E così, Condò ha prima stroncato l’ipotesi di un Totti back come calciatore, salvo poi spalancare le porte a nuovi interessanti scenari che chiamano direttamente in causa la Roma. Di seguito l’intervento di Condò: “Ritorno in campo di Totti? Sono incline a pensare che si tratti di una trovata pubblicitaria, ma non posso mettere la mano sul fuoco su nulla. Resto fermo all’idea, non soltanto romantica, che ci siano dei grandi calciatori che poi possono avere vari ruoli all’interno del loro vecchio club.

Condò ha dunque continuato: “Questo fatto che con i Friedkin non sia mai scoccata la scintilla, da una parte mi è sembrata strano, dall’altra credo che se i Friedkin avessero trovato Francesco già dentro la Roma, secondo me le cose sarebbero andate in modo diverso”. Da qui la chiosa definitiva: “Vedo Francesco dentro la Roma. Non riesco ad immaginare una vita differente da quella dentro una squadra che è stata la sua ragione di vita. Prima o poi le strade sono destinate a ricongiungersi”.