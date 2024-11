Roma, ecco il rinforzo tanto atteso: data già fissata

La Roma giocherà domani contro il Verona, ma prima Ivan Juric ha ricevuto un’ottima notizia in vista del futuro.

Dopo la bruttissima sconfitta rimediata domenica scorsa all’Artemio Franchi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, la Roma ha fornito un segnale importante alla sua tifoseria. I giallorossi, infatti, hanno battuto giovedì scorso allo Stadio Olimpico il Torino di Paolo Vanoli con la rete realizzata da Paulo Dybala al 20′.

Con questo successo, dunque, Ivan Juric ha salvato la sua panchina, almeno per il momento. La posizione del tecnico croato, infatti, resta ancora molto traballante. Tuttavia, soprattutto nel corso della prima frazione di gara, la Roma ha mostrato almeno la voglia di cercare di rimediare a questa situazione così difficile.

Archiviato il match contro il Torino di Paolo Vanoli, la Roma è attesa già un’altra partita molto importante. Domani, infatti, i giallorossi saranno di scena allo Stadio Bentegodi per sfidare il Verona di Paolo Zanetti (anch’egli in bilico). Ma Ivan Juric, prima della gara contro il team veneto, ha ricevuto in queste ultime ore delle ottime notizie.

Roma, Saelemaekers da lunedì tornerà ad allenarsi in campo: rientrerà dopo la sosta

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Alexis Saelemaekers ha superato in maniera ottimale l’ultimo esame dopo la frattura alla caviglia rimediata nel corso del match contro il Genoa dello scorso settembre (ultima gara con Daniele De Rossi allenatore del team capitolino). L’ex giocatore del Bologna, dunque, lunedì riprenderà ad allenarsi sul campo.

Alexis Saelemaekers, quindi, dovrebbe rispettare i tempi di recupero previsti dal dottore belga che l’ha operato, ovvero tornare dopo la sosta di metà novembre. Il rientro del laterale, ovviamente, è una buona notizia per tutta la Roma, vista la sua duttilità tattica.